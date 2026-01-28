Buscan a una joven argentina desaparecida en Los Ángeles: el pedido desesperado de su familia

Una joven argentina es intensamente buscada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de que se perdiera contacto con ella hace varios días. Se trata de Narela Barreto , una joven de Banfield, quien fue vista por última vez a fines de enero y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Según relataron familiares, Narela fue vista por última vez el 21 de enero . Desde ese momento, su entorno no volvió a tener noticias y crece la preocupación por su situación.

La alerta fue difundida inicialmente por una prima de la joven a través de redes sociales. “Ella es Narela Micaela Márquez Barreto. Está desaparecida desde el día 21/01/2026, fue vista por última vez en la ciudad de Los Ángeles, California, EE.UU . Mi prima es argentina y no tenemos nada de información sobre ella hace días. Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros”, escribió.

En el mismo mensaje, la familiar pidió colaboración para difundir el caso y solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.

Luján, una amiga que también vive en Estados Unidos, contó en su cuenta de Instagram que tanto sus amigos como familiares se comunicaron con la Embajada de Argentina en Estados Unidos.

“Tiene todos sus papeles y la VISA”, dijo acerca de la situación migratoria de Narela. También aseguró que tuvieron contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La misma joven recorre las calles pegando carteles y comparte historias brindando más detalles.

La familia insiste en la difusión del caso para obtener información que permita dar con el paradero de la joven y reiteró el pedido de colaboración a la comunidad.

TN se comunicó con fuentes oficiales para conocer detalles sobre la búsqueda de Narela Barreto en Los Ángeles, pero al cierre de esta nota no habían contestado las consultas.

