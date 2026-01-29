Polémica en La Lucila del Mar: un hombre tocó a un lobo marino que estaba en la playa y encendió una pelea entre turistas

Una inesperada secuencia polémica se vivió durante las últimas horas en las playas de La Lucila del Mar: un hombre intentó acariciar a un lobo marino que estaba descansando sobre la costa y provocó la reacción de algunos testigos que lo increparon por la acción. La escena, en la que cruzaron insultos y acusaciones varios turistas fue filmada por el celular de un testigo y trasladó la polémica a las redes. Algunos dijeron que el mamífero estaba herido pero nadie certificó esta afirmación.

El video muestra que el animal reacciona luego de que el turista se acercara a tocarlo . Y lo hace abriendo la boca e intentando alcanzar la mano del hombre. Rápidamente, varios de los presentes reaccionaron en forma agresiva contra el visitante.

"No lo toqués ¿sos boludo?", increpó una mujer que se la notaba muy alterada por la secuencia. "¿Te parece gracioso? Es peligroso, te puede comer”, siguió con tono enérgico. Otro de los que reaccionaron le señala al turista que "el animal está herido y que puede reaccionar mal".

Lejos de intentar bajar el grado de polémica, el hombre señalado minimizó los discursos de quienes lo atacaban. "Tranquila, estuvimos toda la mañana con él (por el lobo marino). No me grités", se defendió. Y explicó: "Yo no le pateé, lo acaricié nomás. Aparte me tratás como si fueras la dueña; cerrá el or... y listo".

Otros testigos que no aparecen en la filmación opinaban por detrás elevando los decibeles de la discusión. Comentarios como "qué ganso", "mirá como lo pone este pelotudo", o preguntarle "si era estúpido" logra escucharse en el video.

La secuencia no pasó a mayores debido a que había familiares de ambos lados que calmaron las aguas. Pero, la polémica se trasladó a las redes sociales con la viralización de lo ocurrido en las playas del Partido de la Costa.

Ante el hecho, la Fundación Mundo Marino recordó algunos pasos clave de como actuar ante la presencia de esta clase de animales en su ámbito natural, las playas donde los turistas van a vacacionar. "En caso de que estén sanos y tranquilos, no acercarse y mantener distancia. Y asegurarse que las mascotas también estén alejadas", recomiendan.

También aseguran que si existe una cría o si el animal está herido: "Contactar a un centro de rescate o a autoridades locales".

Fuente: Clarín