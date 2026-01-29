Incendios en la Patagonia: el Gobierno anunció un aporte de $100 mil millones para bomberos

Mientras los incendios en la Patagonia siguen activos y devoran miles de hectáreas, el Gobierno nacional anunció un importante refuerzo económico destinado a los Bomberos Voluntarios de todo el país. La decisión contempla una inversión superior a los $100.000 millones y apunta a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Desde el Ejecutivo justificaron la asignación en los “desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y los previstos para el presente”.

Cómo se distribuirán los fondos

Según lo establecido, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios —entidades de primer grado— recibirán $100.810.319.998,50, que serán distribuidos entre 1.062 instituciones registradas en todo el país. A cada una le corresponderá un monto aproximado de $94.924.971,75, destinado a la compra de equipamiento para atender emergencias dentro de sus jurisdicciones, tanto a nivel provincial como interprovincial.

Además, el Gobierno asignará $7.754.639.995 a las llamadas entidades de segundo grado provinciales, con el objetivo de cubrir gastos de funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales.

Otros destinos y control de los pagos

La resolución también detalla que la Agencia Federal de Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, recibirá $2.584.880.009,64, que serán utilizados para fiscalización, creación de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, capacitaciones y gastos administrativos.

Por su parte, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios contará con $7.754.640.000 para el funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación, además de otros $2.584.880.000 destinados a gastos operativos y de representación.

Desde el Gobierno aclararon que las transferencias se realizarán de manera progresiva, de acuerdo a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco Nación, y que los pagos estarán sujetos a la correcta rendición de cuentas por parte de cada entidad. En caso de detectarse irregularidades administrativas u operativas, el Ejecutivo advirtió que podrá suspender los beneficios e iniciar acciones legales correspondientes.

El anuncio se da en un contexto del pedido de emergencia ambiental de los gobernadores de la región, con incendios activos en distintas zonas de la Patagonia y una creciente demanda de recursos para combatir el fuego y proteger a las comunidades afectadas.