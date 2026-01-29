Incendios en la Patagonia: el Gobierno anunció un aporte de $100 mil millones para bomberos

Mientras los incendios en la Patagonia siguen activos y
devoran miles de hectáreas, el Gobierno nacional anunció un importante refuerzo
económico destinado a los Bomberos Voluntarios de todo el país. La decisión
contempla una inversión superior a los $100.000 millones y apunta a fortalecer
la capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución
91/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad
de la Nación, Alejandra Monteoliva. Desde el Ejecutivo justificaron la
asignación en los “desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes
provincias durante el último año y los previstos para el presente”.
Cómo se distribuirán los fondos
Según lo establecido, las Asociaciones de Bomberos
Voluntarios —entidades de primer grado— recibirán $100.810.319.998,50, que
serán distribuidos entre 1.062 instituciones registradas en todo el país. A
cada una le corresponderá un monto aproximado de $94.924.971,75, destinado a la
compra de equipamiento para atender emergencias dentro de sus jurisdicciones, tanto
a nivel provincial como interprovincial.
Además, el Gobierno asignará $7.754.639.995 a las llamadas
entidades de segundo grado provinciales, con el objetivo de cubrir gastos de
funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de obligaciones
legales.
Otros destinos y control de los pagos
La resolución también detalla que la Agencia Federal de
Emergencias, a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios,
recibirá $2.584.880.009,64, que serán utilizados para fiscalización, creación
de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, capacitaciones y
gastos administrativos.
Por su parte, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
contará con $7.754.640.000 para el funcionamiento y desarrollo de la Academia
Nacional de Capacitación, además de otros $2.584.880.000 destinados a gastos
operativos y de representación.
Desde el Gobierno aclararon que las transferencias se realizarán
de manera progresiva, de acuerdo a los ingresos registrados en la cuenta
recaudadora del Banco Nación, y que los pagos estarán sujetos a la correcta
rendición de cuentas por parte de cada entidad. En caso de detectarse
irregularidades administrativas u operativas, el Ejecutivo advirtió que podrá
suspender los beneficios e iniciar acciones legales correspondientes.
El anuncio se da en un contexto del pedido de emergencia
ambiental de los gobernadores de la región, con incendios activos en distintas
zonas de la Patagonia y una creciente demanda de recursos para combatir el
fuego y proteger a las comunidades afectadas.
