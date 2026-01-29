Santa Teresita: ingresó al mar en una zona prohibida, fue arrastrado por la corriente y permanece desaparecido

ZONALES

Un hombre de 41 años es intensamente buscado desde la tarde de este martes luego de haber ingresado al mar en una zona no habilitada de la playa de Santa Teresita, señalizada con bandera roja por condiciones de riesgo extremo.





El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, a la altura de la calle 38, en un sector cercano al muelle. Según se informó, el hombre, identificado como Mariano Arredondo, vecino de la localidad bonaerense de Lanús, se encontraba en el agua junto a una joven de 24 años cuando ambos fueron sorprendidos por una fuerte corriente de retorno.





Al advertir la situación, los guardavidas intervinieron de inmediato y lograron rescatar a la mujer. Sin embargo, el operativo para asistir al hombre se tornó mucho más complejo. De acuerdo al relato de los rescatistas, uno de ellos llegó a sujetarlo por algunos segundos, pero la combinación del fuerte oleaje, el cansancio físico y el estrés del momento provocó que se soltara y desapareciera de la superficie.





Tras el hecho, se activó un amplio operativo de búsqueda que involucra a Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y el cuerpo de Bomberos. Durante la tarde y las primeras horas de la noche se realizaron rastrillajes con embarcaciones y gomones en la zona del muelle. Con la disminución de la visibilidad, las tareas continuaron por tierra a lo largo de la costa, siguiendo las tablas de marea. Hasta el momento, los resultados han sido negativos.





Desde los organismos intervinientes remarcaron que el episodio ocurrió en un sector claramente señalizado con bandera roja, lo que indica prohibición total de ingreso al mar debido a la presencia de corrientes peligrosas y cambios abruptos en la profundidad, especialmente en áreas cercanas a estructuras como el muelle.





Las autoridades reiteraron el pedido de respetar el sistema de banderas y de ingresar al mar únicamente en zonas habilitadas, con guardavidas presentes y dentro del horario de cobertura. Advirtieron además que las condiciones del mar pueden variar en cuestión de minutos y que una imprudencia puede derivar en consecuencias trágicas.