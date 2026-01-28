Pocos lo saben: cómo recuperar una lengua de suegra caída y sin firmeza

NACIONALES

La lengua de suegra , también conocida como sansevieria, es una de las plantas más elegidas para el hogar por su resistencia y bajo mantenimiento. Además de adaptarse a distintos ambientes, aporta un toque moderno a cualquier espacio. Sin embargo, en algunos momentos puede verse caída, débil o con hojas sin firmeza , lo que genera preocupación.

La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, este problema tiene solución. Con algunos ajustes simples en el riego, la luz y el sustrato, es posible recuperar su aspecto saludable y lograr que vuelva a crecer erguida y fuerte.

El exceso de agua es el principal enemigo de esta planta. Si la tierra está muy húmeda, dejá que se seque por completo antes de volver a regar. La lengua de suegra tolera bien la sequía, pero sufre mucho el encharcamiento.

Si notás que el sustrato está compacto o apelmazado, lo ideal es trasplantarla a una mezcla más liviana , con buen drenaje. Esto permite que las raíces respiren y evita la pudrición.

Aunque puede sobrevivir con poca luz, para crecer firme necesita luz indirecta brillante . Ubicarla cerca de una ventana (sin sol directo) ayuda a que las hojas recuperen rigidez y mejor color.

Las hojas muy caídas, amarillas o blandas no se recuperan. Cortalas con una herramienta limpia y afilada. De esta manera, la planta concentra su energía en las partes sanas y favorece el crecimiento de nuevas hojas.

En primavera y verano, un fertilizante balanceado para plantas de interior puede darle un impulso extra. Usalo con moderación: el exceso de nutrientes puede dañar las raíces y empeorar el estado general.

En algunos casos, la falta de firmeza no es un problema de salud, sino de equilibrio . Reacomodá la planta dentro de la maceta y, si es necesario, sostené suavemente las hojas más largas hasta que recuperen fuerza por sí solas.

Aunque es resistente, la sansevieria necesita un ambiente estable . Evitá moverla constantemente, exponerla a corrientes de aire o a cambios de temperatura extremos. La constancia es clave para su recuperación.

Fuente: TN