Patrick Kearney, el “asesino de las bolsas de basura”: más de 20 muertes en 15 años sin una sospecha

Conocido por la prensa como el “asesino de las bolsas de basura” por la manera en que descartaba los cuerpos de sus víctimas, Patrick Kearney es uno de los asesinos seriales más reconocidos de la historia de Estados Unidos . Nacido en 1939 en California, fue condenado por las muertes de 21 jóvenes y niños , aunque él mismo reconoció que cometió más homicidios . Durante más de 15 años, continuó con sus crímenes sin ser identificado como sospechoso, hasta que se entregó en 1977 , cuando la Policía lo perseguía.

Las víctimas de Patrick Kearney fueron en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes , muchos de ellos encontrados en bares, estaciones de servicio o bares gay de California, mayormente de Los Ángeles .

Su modus operandi incluía tres etapas claves: captación, muerte y descarte . Una vez que lograba ganarse la confianza de la persona, la llevaba a lugares apartados como zonas boscosas o carreteras secundarias.

Allí cometía el homicidio por estrangulamiento, golpes o un disparo ; en muchos casos, abusaba sexualmente del cadáver. Luego, solía desmembrar el cuerpo y ponerlo dentro de bolsas de plástico negras , que dejaba dispersas por autopistas, cunetas o terrenos baldíos.

Como los hallazgos de cadáveres solían ser en diferentes condados del sur de California, las autoridades trataban esas muertes como casos aislados durante varios años , sin percatarse de que había un único responsable detrás de ellas. Es que en ese entonces había muy poca comunicación entre los diferentes departamentos policiales.

Patrick Kearney hizo una pausa de cuatro años en sus asesinatos en 1967, cuando comenzó a salir con David Hill , a quien había conocido en el servicio militar. Sin embargo, tras una pelea en la que Hill abandonó la casa de Redondo Beach, Kearney volvió a cometer un asesinato . Ese patrón se repitió: cada vez que discutían y su pareja dejaba la vivienda, él buscaba otra víctima.

El descubrimiento de Kearney ocurrió en 1977, cuando la investigación policial se centró en la muerte de un joven de 17 años llamado John Otis LaMay . Sus restos fueron hallados el 18 de marzo de 1977 envueltos en bolsas de plástico.

La clave fue la información de testigos y restos forenses. Es que la Policía supo que LaMay había acordado encontrarse con Hill en Redondo Beach . Cuando llegó a la casa, Hill no se encontraba, pero Kearney lo invitó a pasar hasta que regresara . Entonces, le disparó en la nuca, desmembró su cadáver y arrojó los restos en el desierto .

Para entonces, la Policía ya investigaba a un criminal apodado “el asesino de las bolsas de basura” y sospechaba de Kearney . Es que un ferretero del barrio , que recibía visitas frecuentes de Kearney para consultarle sobre sierras de carnicero y cuchillos bien filosos , llamó al 911 para contar lo que sabía.

Entonces, los oficiales consiguieron una orden judicial para allanar la casa de Kearney, que justo estaba de viaje. Allí encontraron no solo sangre en su vehículo, sino también cabellos que coincidieron con los de Lamay.

Así fue que emitieron órdenes de arresto el 3 de junio de 1977. Al enterarse por televisión, Kearney huyó a México, donde se encontró con Hill . Menos de un mes después, ambos se entregaron. De acuerdo a los medios locales, los familiares de Hill influyeron en su decisión de presentarse ante las autoridades el 1° de julio de 1977: él no debía permanecer prófugo por crímenes que no había cometido. En tanto, Kearney decidió acompañarlo también a la comisaría.

David Hill fue absuelto de cualquier participación directa en los homicidios y terminó quedando libre, dado que comprobaron que las fechas de los asesinatos coincidían con sus viajes a México.

Por su parte, Kearney confesó 28 asesinatos y luego admitió otros siete por los que no llegó a recibir cargos debido a la falta de evidencia suficiente. Para evitar la pena de muerte , finalmente se declaró culpable de 21 homicidios. A sus 86 años, sigue preso en Mule Creek, California.

Fuente: TN