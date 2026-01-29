Imputaron a la mamá de la adolescente de 16 años acusada por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe

Este jueves se sumó un nuevo capítulo en la investigación por el crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años que fue asesinado a puñaladas en Santa Fe el 18 de diciembre: imputaron como partícipe secundaria a la madre de la joven de 16 años acusada por el homicidio.

El fiscal Francisco Cecchini explicó que la audiencia imputativa tuvo un doble objetivo. Por un lado, atribuir el hecho a una persona mayor de edad y, por otro, ponerla en conocimiento de la evidencia reunida y de la calificación legal que le corresponde. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de la mujer, al considerar que existía peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento probatorio .

Según explicó Cecchini, la hipótesis de la fiscalía es que existió una promesa previa de ayuda , que luego se concretó después de cometido el hecho . “En un primer momento entendíamos que podía tratarse solo de una ayuda posterior, pero con el avance de la investigación accedimos a pericias sobre movimientos y ubicaciones que nos llevan a sostener que esa ayuda había sido prometida con anterioridad ”, detalló.

En ese sentido, precisó que la colaboración investigada está vinculada a acciones realizadas tras el homicidio para deshacerse de determinados elementos , lo que refuerza la sospecha de una participación planificada. “Las características del encuentro, la gestualidad, los tiempos y la dinámica familiar nos llevan a interpretar que ese contacto tuvo como objeto llevar adelante acciones que estaban previstas desde antes”, remarcó tras la audiencia imputativa.

El fiscal aclaró que, si bien aún no hay certeza , el grado de sospecha es elevado y la imputación conlleva una pena en expectativa de cumplimiento efectivo , motivo por el cual se consideró necesaria la preventiva, medida dictada por el juez de primera instancia.

Cecchini también se refirió a la situación de los menores de 14 años , quienes se encuentran comprendidos dentro de las medidas previstas por el Código Procesal Penal Juvenil . Indicó que se trabaja de manera conjunta entre la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo para definir la mejor alternativa posible dentro del marco legal vigente .

Además, indicó que restan medidas clave para avanzar en el esclarecimiento del caso. “Nos quedan algunas pericias importantes , vinculadas a comunicaciones previas y a elementos que nos permitan comprender los móviles del hecho . Es trabajo pericial y lleva tiempo”, explicó.

En ese mismo sentido, señaló que también se están analizando cámaras de seguridad , cuyo aporte podría resultar determinante para reconstruir la secuencia previa y posterior al crimen. “Desde el minuto uno no descarto absolutamente nada ”, remarcó.

También aclaró que, hasta el momento, no existen elementos que comprometan penalmente a los padres de los otros involucrados , aunque subrayó que el expediente sigue abierto.

Además, la Justicia imputó por amenazas al hermano de uno de los adolescentes que torturó y mató a Jeremías Monzón . Está acusado de haber amenazado de muerte a un joven que reclamaba justicia por el crimen en redes sociales.

La denuncia la realizó un chico de 21 años, que se presentó el viernes en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Según su testimonio, después de publicar una historia en Instagram pidiendo justicia por Jeremías, recibió una serie de mensajes intimidatorios.

“¿Querés que te rompa la cabeza?“, ”dejá de subir giladas porque ya te busco", “te re c* a balazos”, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito” , habrían sido los mensajes que recibió, según pudo saber TN de fuentes cercanas a la investigación. El joven aseguró que el autor de los mensajes era el hermano del adolescente de 14 años imputado por el homicidio.

Fuente: TN