Ni a los 8 ni a los 10 años: a qué edad se considera que un perro es viejo

NACIONALES

La edad de los perros suele generar dudas entre los dueños, en especial cuando empiezan a notarse algunos cambios físicos o de comportamiento. Una pregunta recurrente entre los amantes de las mascotas es cuándo un perro se convierte en “viejito” , ya que no siempre coincide con los números que muchos imaginan.

Aunque durante años se creyó que a los 8 o 10 años los perros ya entraban en la vejez, un estudio reveló que no alcanza con contar años , sino que es clave considerar otros factores como el tamaño , la raza y el peso .

Según una publicación del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos , la vejez en los perros comienza, en promedio, a los 12 años y medio . Sin embargo, esta cifra no es igual para todos.

El estudio analizó muestras de 830 perros y determinó que la edad en la que un perro es considerado anciano varía según su contextura física, raza y peso corporal.

Uno de los ejemplos más claros fue el del Cocker Spaniel , cuya vejez comienza alrededor de los 11 años y medio . En cambio, el Jack Russell Terrier es considerado viejo recién a partir de los 14 años .

La investigación demostró que los perros de tamaño grande suelen tener una esperanza de vida menor que los de tamaño pequeño. Por este motivo, las razas grandes tienden a envejecer antes, mientras que las razas chicas suelen vivir más años.

De todos modos, los especialistas remarcan que la calidad de vida también es determinante: una buena alimentación, ejercicio adecuado y controles veterinarios pueden retrasar los signos del envejecimiento.

De acuerdo con el sitio especializado Purina , existen varios signos que pueden indicar que un perro está entrando en la vejez:

Para que los perros tengan una mejor calidad de vida en esta etapa, los especialistas recomiendan adaptar el entorno y los cuidados diarios .

Proporcionar una cama cómoda, mantener una rutina de ejercicio suave, evitar esfuerzos excesivos y ofrecer una dieta equilibrada y rica en nutrientes son claves para acompañarlos durante la vejez y ayudarlos a disfrutar plenamente de sus años dorados.

Fuente: TN