Video: un turista llegó a Mar del Plata, un ladrón lo asaltó a plena luz del día y escapó

NACIONALES

La inseguridad está presente en la costa argentina en plena temporada de vacaciones y crece la alarma entre los turistas. Este martes, a plena luz del día, un hombre fue asaltado cuando llegaba junto a su familia a Playa Estrada , en la zona norte de Mar del Plata . El robo quedó registrado en un video grabado con un teléfono celular que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento posterior al ataque: el ladrón escapa corriendo desde la zona de la playa, cruza la avenida Félix U. Camet entre autos y peatones, y se dirige hacia un auto que lo esperaba para facilitar la fuga . Según trascendió, el delincuente le robó a la víctima una cadenita y otros objetos personales , en un ataque rápido y sorpresivo.

El episodio ocurrió cuando la familia recién estaba llegando a la playa para pasar el día. En ese contexto, el ladrón aprovechó la distracción del momento y atacó al hombre sin darle tiempo a reaccionar . La víctima intentó correrlo, pero el asaltante logró escapar gracias a la ayuda de su cómplice que lo esperaba del otro lado de la avenida.

Durante la secuencia, se escucha el grito desesperado de una mujer que grabó toda la situación : “¡Hijo de p*, qué hiciste!”, exclama mientras el delincuente se aleja. El video refleja la sorpresa y la impotencia de quienes estaban en el lugar, muchos de ellos familias y turistas que disfrutaban del día en la playa.

La huida del ladrón, cruzando una avenida de alto tránsito como Félix U. Camet, generó además momentos de tensión entre los automovilistas y peatones que circulaban por la zona. A pesar del riesgo, el asaltante logró llegar al vehículo y escapar sin ser detenido.

Tras el hecho, se iniciaron actuaciones para intentar identificar el auto utilizado en la fuga y dar con los responsables del robo . Fuentes consultadas indicaron que el material audiovisual será clave para avanzar en la investigación, ya que permite reconstruir la identidad del delincuente.

Vecinos de la zona norte señalaron que este tipo de episodios no son aislados y reclamaron mayor presencia policial en los accesos a las playas.

Fuente: TN