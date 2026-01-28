Una avispa picó a un turista argentino en una playa de Uruguay: el hombre convulsionó en el agua

NACIONALES

Un argentino de 50 años debió ser reanimado por guardavidas en una playa de Uruguay luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el agua.

Todo ocurrió cerca de las 14 de este miércoles en Playa Bikini, en la ciudad de Manantiales. Según informaron medios locales, el hombre fue picado por una avispa que le provocó una fuerte reacción alérgica.

La víctima, que nadaba en el agua, comenzó a sentir hinchazón en el cuerpo y tenía dificultades para respirar hasta que sufrió convulsiones. En ese momento, los turistas alertaron a los guardavidas para que fueran a rescatarlo.

En un dramático rescate, la brigada que estaba apostada en la playa logró sacarlo y lo llevó hasta la orilla para poder brindarle los primeros auxilios. Allí le practicaron maniobras de RCP y, pocos minutos después, lograron estabilizarlo .

Luego, el turista fue trasladado por una ambulancia del sistema de emergencias al sanatorio Cantegril, donde quedó internado en observación para recibir atención médica y un seguimiento del cuadro.

De acuerdo al sitio local FM Gente Uruguay , la Intendencia de Maldonado indicó que se trataría de la picadura de una avispa y se presume que el hombre es alérgico , lo que desencadenó en esa reacción.

Una turista bonaerense se tiró por una cascada en Bariloche , se golpeó la cabeza contra una roca y murió. Fue identificada como Silvana Garibaldi , de 59 años.

El trágico incidente sucedió en la Cascada Frey , ubicada en el final del brazo Tristeza, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Se montó un operativo con Guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y también participó personal de Prefectura.

Al constatarse la muerte de la turista, se le dio aviso a la Fiscalía, que dispuso las primeras pericias para certificar lo que había ocurrido en el lugar. Recién alrededor de la 1, rescatistas pudieron sacar el cuerpo del agua.

Garibaldi era consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing y Gestión de Proyectos y tenía más de 20 años “impulsando el crecimiento de Multinacionales y Pymes”, según su cuenta de LinkedIn.

Fuente: TN