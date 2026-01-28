Dejar esponjas de acero en agua por una semana: por qué este simple paso puede ayudar al limonero

Los trucos caseros , económicos y fáciles de implementar, son de gran ayuda en la jardinería . Uno de ellos consiste en dejar esponjas de acero en agua por una semana. ¿Por qué sirve para el limonero ?

Uno de los árboles frutales más elegidos para patios, jardines y terrazas , ya que también se puede plantar en macetas, es el limonero . La gente los busca por su aporte de sombra, un aroma especial y por los frutos que ofrece durante casi todo el año.

Sin embargo, hay un problema frecuente que amenaza la fuerza de crecimiento de los limoneros y arruina su aspecto tan llamativo: las hojas empiezan a ponerse amarillas y los brotes se vuelven débiles y con un crecimiento lento.

La causa de este problema es la falta de hierro y para combatirla existe un truco casero de enorme efectividad. Es un procedimiento simple , que se hace sin gastar dinero, y permite que el limonero recupere todo su vigor.

Esta enfermedad de las plantas tiene un nombre específico: clorosis férrica. Se produce cuando las hojas pierden su característico color verde intenso. Se van aclarando día tras día hasta adquirir un tono amarillento . El árbol sigue vivo, pero mucho más débil, con menos flores y frutos chicos.

Cuando se observa este panorama en el limonero no hay que perder la calma, porque existe un método sencillo de implementar que dará una solución rápida para recuperar la fuerza de la planta. En este punto, un producto que está en todos los hogares se vuelve fundamental: la virulana.

Estas esponjas de acero que son tan útiles en la limpieza de la cocina también pueden ayudar a que el limonero vuelva a tener la fuerza de siempre. A través del riego, la virulana genera un aporte de hierro imprescindible para las plantas.

El hierro es tan importante para el limonero porque cumple un rol esencial en la producción de la clorofila , el pigmento que permite que se haga la fotosíntesis . Si la planta tiene déficit de este minera l no puede alimentarse como se debe y pierde fuerza , más allá de que reciba sol y agua.

Este serio problema que pone en peligro a los limoneros se produce mayormente en suelos que tienen mucho calcio o en las plantas que son cultivadas en maceta , donde los nutrientes se agotan más rápido.

Para hacer la preparación se necesita lo siguiente:

Lo primero que se debe hacer es poner pequeños pedazos de virulana en un envase con abundante agua y dejar así durante un período de siete días. Se irá viendo que el agua toma un color marrón por el óxido que empieza a liberar la esponja de acero.

Finalizada esa semana en la que la esponja de acero actúa y libera óxido de hierro, hay que colar el agua que se va a utilizar para regar las plantas, de modo que no queden restos metálicos. En el momento de esta aplicación es fundamental que el líquido no tome contacto con las hojas. Debe volcarse directamente sobre la tierra.

Un tip clave es que la virulana debe ser nueva . La que ya fue usada con detergente o jabón de lavar no sirve para realizar este truco de jardinería, dado que los residuos químicos pueden afectar a la planta.

Hay que tener claro que este producto de fabricación casera no puede utilizarse todos los días. Lo mejor es aplicarlo una vez cada 15 días y fijarse cómo responde el limonero . Por otro lado, se deben seguir implementando los cuidados básicos: buen drenaje del suelo, riego equilibrado, macetas con espacio suficiente y varias horas de sol directo por día.

