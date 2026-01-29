Misterio en Córdoba: murió un hombre que estaba de vacaciones mientras navegaba en su kayak

NACIONALES

La aparición de un turista sin vida sobre un kayak en las orillas del Lago Los Molinos generó conmoción en la provincia de Córdoba, donde las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

El hallazgo se produjo luego de que un hombre advirtiera la presencia de la embarcación cerca de la costa y, al creer inicialmente que la persona estaba durmiendo, se retirara del lugar. Al regresar minutos después y encontrarla en la misma posición, constató que no reaccionaba y dio aviso a las autoridades.

En el lugar se desplegó un operativo coordinado que incluyó efectivos de la comisaría local, personal de Seguridad Náutica, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), agentes de la Guardia Local y el servicio de emergencias médicas.

Las tareas incluyeron el resguardo del sector costero donde fue encontrada la embarcación para permitir el trabajo pericial.

Según confirmaron las autoridades, la víctima fue identificada como Gustavo Daniel Argarañaz, de 64 años, oriundo de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, quien se encontraba pasando unos días de descanso en soledad y se alojaba en un complejo de cabañas cercano al lago.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo fue hallado sobre el kayak, lo que motivó la inmediata intervención policial.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, conducida por el fiscal Diego Fernández, y fue caratulada inicialmente como muerte de etiología dudosa. La investigación busca determinar si el fallecimiento se produjo por causas naturales, como una descompensación, o si existió algún factor externo durante la navegación.

Desde la Fiscalía de Feria de Alta Gracia informaron que el expediente continúa en etapa investigativa y que se dispusieron todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho.

Fuente: Clarín