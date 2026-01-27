Más imprudencia sobre la arena: una familia mendocina volcó su camioneta en los médanos de Villa Gesell y una mujer sufrió heridas

NACIONALES

Un grupo de turistas mendocinos sufrieron un accidente con su camioneta en medio de una "travesía nocturna" por los médanos de Villa Gesell: la Toyota terminó volcada. Producto del siniestro se desplegó un amplio operativo de emergencia y una mujer fue trasladada al hospital con heridas.

Las autoridades municipales mostraron preocupación: es el tercer accidente en pocos días, a pesar de que se reforzaron los controles vehiculares en la zona.

El accidente tuvo lugar previo a las 10 de la noche de este lunes, cuando una camioneta Toyota SW4 blanca en la que viajaban cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) perdieron el control del vehículo y terminaron volcados en una "travesía nocturna" dispuesta en la zona de las dunas. Los cuatro turistas mendocinos venían de Cariló, partido de Pinamar.

Tras el incidente se desplegó un amplio operativo de emrgencia que incluyó al personal de los Bomberos Voluntarios de la localidad balnearia, personal policial local y equipos de salud, quienes se trasladaron para asistir a los accidentados.

Según publicaron medios locales, fueron los bomberos los que sacaron a los accidentados de la camioneta y los trasladaron hacia la calle 310 donde abordaron una ambulancia. Una mujer de 52 años fue derivada hacia el hospital municipal por un fuerte traumatismo en el pecho. Los otros tres mendocinos no sufrieron heridas de gravedad.

Ahora, las autoridades municipales evalúan cobrarles a los turistas los costos operativos ya que debieron realizar un amplio despliegue para rescatarlos y brindarles asistencia.

La preocupación crece ya que es el tercer accidente de este tipo a pesar de que hubo un refuerzo en los controles vehiculares de la zona. El viernes 16, dos mujeres se accidentaron con un cuatriciclo en los médanos cercanos al camping Pucará.

También el lunes 19 hubo otro incidente en la zona. Un joven de 27 años se accidentó gravemente con su cuatriciclo en la zona denominada "de las dunas". La víctima sufrió un traumatismo de cráneo severo y fue derivado de urgencia a un hospital de alta complejidad en La Plata.

Fuente: Clarín