Incendios en Chubut: investigan la responsabilidad penal de los funcionarios mientras siguen las llamas en Los Alerces

NACIONALES

Mientras las llamas siguen afectando el Parque Nacional Los Alerces en Chubut, una fiscalía en Esquel lanzó una investigación penal respecto a la responsabilidad de los funcionarios que en diciembre debían encargarse de contener el incendio que aún hoy está activo en la zona.

La investigación está a cargo del fiscal Santiago Roldán, de la Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es por el foco de incendio detectado el 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez dentro del Parque Nacional Los Alerces y que actualmente se ha extendido a la jurisdicción de la provincia de Chubut.

La fiscalía recibió una denuncia por parte de un grupo de ciudadanos, fechada el 9 de enero. En esa presentación solicitaron que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación a ese foco de incendio.

También hay una segunda denuncia, presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos "en un marco de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales".

Según explicó la fiscalía en un comunicado, pidieron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de manejo del Fuego y a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo a especialistas citados por Diario Jornada , el rayo que cayó a comienzos de diciembre no fue controlado de manera eficaz por las autoridades, lo que provocó que los focos se extiendan hasta la actualidad.

El Parque Nacional Los Alerces quedó este fin de semana bajo intervención de la Administración Nacional de Parques Nacionales, después de una solicitud de gobernador Ignacio Torres para remover a las autoridades.

El domingo, el incendio en la zona de Villa Lago Rivadavia, que incluye el Parque Nacional Los Alerces, sufrió varias reactivaciones mientras el clima complica el trabajo de los bomberos.

La situación empeoró aún más poco después, con el aumento de la intensidad del viento, que generó un "comportamiento extremo y rápida propagación, tanto en la zona alta de Villa Lago Rivadavia, como en el faldeo oeste del Lago Rivadavia, que incluye reserva provincial y propiedad de Estancia Los Murmullos".

El lunes, en tanto, el calor y el viento no fueron tan adversos, pero las condiciones de visibilidad sí impidieron el despliegue normal por aire para monitorear y combatir el fuego.

Además, este martes se incorporaron brigadistas y bomberos de Santa Cruz, Córdoba y de tres regiones de Chile: Los Lagos, Palena y Chaitén. Ante las altas temperaturas, y fuertes vientos de los últimos días, el Gobierno de Chubut amplió el despliegue de recursos en las zonas más críticas.

SNO | A solicitud de la Cancillería Argentina, el @SNOBomberos movilizó a los Cuerpos de Palena y Futaleufú para combatir el incendio en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut, Argentina), que ya registra 10.000 hectáreas afectadas. pic.twitter.com/q6brgxmZMu

En las últimas horas, Ignacio Torres volvió a reclamar que se incorpore la figura de ecocidio al Código Penal, un proyecto que impulsa la senadora Edith Terenzi para condenar a las personas que inician incendios en la Argentina.

El mandatario provincial lanzó el pedido tras la detención de un hombre que inició llamas en la ruta 3, aunque el reclamo lleva meses y se intensificó con los incendios de este verano en Chubut.

"Detenerlos no alcanza: si entran por una puerta y salen por la otra , el daño ya está hecho. Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro ambiente", aseguró el gobernador chubutense.

"El que prende fuego nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel", subrayó Torres.

Fuente: Clarín