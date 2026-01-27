Choque en la autopista 25 de mayo: un hombre herido tras cruzar los cuatro carriles y dar con el guardarail

Un hombre sufrió politraumatismos este martes cuando, por razones que se investigan, perdió el control de su automóvil, cruzó en forma perpendicular las cuatro manos de la autopista 25 de mayo, dio contra el guardarail y chocó a un colectivo. Ante este incidente, el Same trasladó al herido en helicóptero a un hospital y el tránsito quedó completamente interrumpido sobre esa traza.

El impacto ocurrió minutos antes de las 15, en la autopista que comunica a la localidad bonaerense de Ezeiza con la ciudad de Buenos Aires, a la altura de la avenida Jujuy, en sentido a la provincia .

Fuentes policiales señalaron que a las 14:20 se recibió un llamado al complejo 911 por el siniestro vial, tras lo cual acudieron de emergencia móviles del SAME y un helicóptero de esa repartición se presentó para trasladar al herido.

Según lo informado por el SAME, el hombre que sufrió "politraumatismos" circulaba en un vehículo mientras "no hay pacientes heridos en el colectivo" de la empresa Tienda León que también participó del choque.

El hombre herido había quedado atrapado en su automóvil, un Fiat 125 color turquesa, que tras ser rescatado por bomberos fue revisado por médicos del SAME que dispusieron su traslado urgente en helicóptero al hospital Argerich.

Del operativo en la autopista trabajaban personal del Same, Policia de la ciudad, bomberos, tránsito y personal de autopistas.

Un video de las cámaras de Seguridad de la ciudad mostró como el vehículo que circulaba por la mano izquierda, en el carril más veloz, se cruzó en forma perpendicular tras ser tocado por atrás por un colectivo y a toda velocidad llegó hasta el extremo contrario de la autopista.

Casi en forma milagrosa, el Fiat turquesa no llegó a tocar ni ser impactado por otros vehículos, al menos hasta que impactó contra el guardarail y chocó finalmente a otro colectivo, un transfer de la empresa Tienda León que suele trasladar pasajeros al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Fuente: Clarín