Ni cada semana ni cada mes: una experta recomienda lavar los jeans cuando tengan este olor

Las prendas de vestir no se lavan todas con la misma frecuencia. Mientras que las remeras suelen ir al lavarropas cada uno o dos usos, los buzos y jeans pueden utilizarse un tiempo más, ya que no es habitual que agarren olores. En ese sentido, una experta aclara cada cuánto hay que lavar los jeans .

No es ni cada semana, ni cada mes . Es cuando adquieren un olor en particular . Además de que no es necesario lavarlo tras cada uso, lo cierto es que la frecuencia de lavado puede dañar la prenda, por lo que este es el mejor consejo para cuidarla.

Gwen Whiting es cofundadora de The Laundress, firma de productos para el cuidado de telas y alternativas de limpieza en seco. Con una basta experiencia, afirmó: “Recomendamos lavar después de unos 10 usos o cuando los jeans tengan un olor rancio o desagradable” .

Además, dejó un consejo clave, que es el de usar perfumes para la ropa , lo que ayuda a mantenerlos fuera del lavarropas durante un tiempo más prolongado. Esto se puede hacer fácilmente con un ambientador, lo que le dará un aroma a ropa limpia sin pasar por la lavadora.

Sin embargo, a la hora de lavar una prenda tan sensible como los jeans, también surgen varias preguntas respecto al método y demás cuestiones. En ese sentido, hay un paso a paso clave para que no se dañen en el medio y no haya que tirarlos a la basura .

Dentro la ropa de uso diario, los jeans pueden resultar una de las prendas más caras. Es por ese motivo que resulta fundamental lavarlos en el momento correcto y de la forma adecuada, para que no se gasten, ni se arruinen, y de esa forma evitar su reposición antes de lo esperado.

