Una moza estalló y denunció graves irregularidades en un restaurante de Mar de Ajó: “Hay cucarachas y ratas”

ZONALES

Momentos de máxima tensión y desconcierto se vivieron en un restaurante del partido de La Costa cuando una moza se paró en medio del salón y denunció graves irregularidades . La joven enumeró serios problemas de bromatología y precarización laboral.

Todo pasó en Terramar Resto Bar , conocido como “El Selfie Bar de la Costa” , ubicado en la calle Irigoyen al 200, en Mar de Ajó. Las mesas estaban llenas de clientes cuando la exempleada empezó con su denuncia pública. El episodio quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó .

" Este lugar es un lugar de explotación “, dijo para dar inicio a su descargo. ”La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas “, acusó.

A continuación, empezó a enumerar las cosas que, según su relato, sucedían en el restaurante: " A las (cervezas) vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento . La comida es recalentada del mediodía; las pastas no son del día“.

Las acusaciones no solo tenían que ver con las supuestas irregularidades bromatológicas, sino que también con la precarización laboral que aseguró que sufren quienes trabajan allí. " A las mozas se les paga 25.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo“.

Los comensales quedaron desconcertados con la denuncia; se miraban los unos a los otros sin saber qué hacer frente a ese panorama. Antes de retirarse, la moza aseguró que el dueño estaba mirando todo a través de una cámara de seguridad y lanzó: ” Levántense y váyanse sin pagar, porque el chabón no se merece esto “.

Frente a semejante acusación, desde la cuenta de Instagram del restaurante, sacaron un comunicado pronunciándose al respecto: " Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes y amigos “.

“Hace más de 10 años trabajamos con compromiso, respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad que nos permiten estar abiertos hoy “, indicaron.

A su vez, negaron las acusaciones de la exempleada y dijeron que el caso ya está en la Justicia : “No solo desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados, sino que los mismos ya están en manos de nuestros asesores legales”.

“Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre brindarles la mejor calidad y un ambiente seguro ”, concluyeron.

Fuente: TN