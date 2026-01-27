Se cansó de la gente y vivió más de 30 años en una isla desierta sin agua ni luz: “Es una vida sencilla”

NACIONALES

En la Isla de Budelli , en Italia, un hombre se cansó de la sociedad y decidió vivir ahí por más de 30 años , sin acceso al agua ni la luz. En este particular destino, vivió de manera solitaria y relajada, estilo que mantuvo hasta sus últimos años.

Se trató de Mauro Morandi , un exprofesor de educación física italiano que, tras cansarse de la vida en la ciudad, decidió abandonar todo y emprendió un viaje en barco. Aunque en principio su destino era la Polinesia, una tormenta lo obligó a parar en Budelli .

Al llegar a la isla, se enteró que el cuidador anterior había abandonado el lugar y que la isla estaba totalmente deshabitada . Si bien su idea era quedarse tan solo unos días en Budelli, finalmente decidió mudarse ahí y vivió 32 años en soledad .

En su nuevo hogar, Morandi llevó una vida sin lujos. Sin agua potable ni electricidad , pescaba y recolectaba para subsistir. Al estar completamente aislado de la sociedad, llegó a pasar varios meses sin estar en contacto con otros humanos .

Con el paso de los años, se convirtió en el guardián de la isla y se encargó de guiar a los turistas y de cuidar y proteger la flora y la fauna del lugar, particularmente la playa de arena rosa , el mayor atractivo turístico de Budelli.

A pesar de haber pasado más de tres décadas como el único habitante de la isla, en 2021 las autoridades lo obligaron a abandonarla porque se convirtió en parte del Parque Nacional del Archipiélago de La Maddalena. Finalmente, Morandi falleció en 2025 a los 85 años , en la ciudad de Sassari.

Aunque para muchos puede parecer un estilo de vida extremo y aburrido, Morandi encontró un propósito y tranquilidad en la isla. “ Es una vida sencilla, compuesta de grandes y pequeños placeres ”, explicó en una entrevista.

Fuente: TN