Qué significa el lavado a mano en el lavarropas y cuándo conviene usarlo

No todas las telas soportan el mismo tratamiento. Algunas fibras son más sensibles al movimiento, al centrifugado y hasta al tipo de detergente. Por eso, los lavarropas modernos incorporan el programa lavado a mano , una función diseñada para imitar el lavado tradicional, pero de forma automática y segura.

El Hand Wash es un ciclo especial del lavarropas creado para prendas delicadas. Su objetivo es limpiar sin maltratar , reduciendo al mínimo el desgaste de la tela.

A diferencia de otros programas, este lavado se caracteriza por:

De esta manera, se evita que la ropa se estire, se enganche o pierda su forma original.

Al activar este programa, el lavarropas adapta todo el ciclo para proteger las fibras. El tambor gira lentamente, simulando el movimiento que harías al lavar una prenda a mano, sin golpes ni fricción excesiva.

Por ejemplo, es una excelente opción para lavar una blusa delicada , la ropa de un bebé o mantas de tejidos livianos que no toleran un lavado común.

Además de elegir el programa correcto, hay algunos cuidados extra que hacen la diferencia:

Estos pequeños hábitos ayudan a que las fibras no se deterioren y a que la ropa conserve su aspecto original por más tiempo.

El lavado a mano en el lavarropas combina comodidad y cuidado . Permite lavar prendas sensibles sin el esfuerzo del lavado manual y con resultados mucho más controlados que un ciclo tradicional.

Usarlo cuando corresponde no solo protege la ropa, sino que también evita gastos innecesarios en reemplazos o arreglos. Entender qué hace cada programa es la clave para aprovechar al máximo tu lavarropas.

