“Lo voy a dejar ahí para que aprenda”: denuncian a un guardavidas que se negó a socorrer a un kayakista en Villa Gesell

El guardavidas de un balneario privado de Villa Gesell fue denunciado penalmente por el municipio de esa localidad, luego de viralizarse un video en que el rescatista se burlaba de un kayakista al que se dio le vuelta en el mar poniendo en peligro su vida. "Fue un acto totalmente irresponsable", puntualizaron desde el ente municipal y ahora la Justicia investiga el escandaloso caso.

"La denuncia penal es por abandono de persona" , aclaró el secretario de seguridad de Villa Gesell, Mauricio Andersen, quien además confirmó que el rescatista indicado no forma parte del Cuerpo de Guardavidas Municipal. "Es un trabajador de un balneario privado", aclaró.

El funcionario local dijo también que cualquier sanción disciplinaria que reciba el implicado, no compete a la comuna. "El Municipio ya notificó a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa - aclaró Andersen -. Está interviniendo la Fiscalía N°6 de Villa Gesell, subrrogando Juan Pablo Calderón que es de Pinamar", informó en diálogo con TN .

"Me impactó que el encargado de salvar vidas haya dicho: lo voy a dejar hasta el final. ¿Cuándo sabe cuándo puede ser el final de una persona?", se preguntó el funcionario local. Y arremetió: "Es como que un policía vea un asalto y no haga nada. El relato que hizo en el video es muy duro, triste y doloroso. Y uno piensa en la gran mayoría de los guardavidas que no son así".

El video filmado por el rescatista denunciado que viralizó las redes está tomado con su propio celular desde la playa, en inmediaciones del muelle. Donde el implicado cumplía funciones de guardavidas.

En la imagen se ve claramente que el rescatista esta viendo cuando el kayak se volcó en una zona del mar conocida como "la canaleta". Sin embargo, en lugar de asistir a la persona que sufrió el inconveniente, se burló de la situación sin dejar de filmar.

"Ahí lo tenés, mirá: 8.10 de la mañana. Bardeando ya. Llegué y ya empezó a salir (por el kayakista) y se dio vuelta en el banco en la Canaleta. Lo tiró el kayak a la m... y quedó ahí boyando", relató con tono burlón el guardavidas mientras filmaba la secuencia.

Y siguió: "Lo voy a dejar ahí hasta lo último, para que aprenda". En otro tramo de la grabación, el guardavidas muestra enojo por cuestiones personales, mientras el kayak se desplazaba dado vuelta hacia el sector del muelle. "Ahí lo tenés a punto de colisionar. Esta gente no aprende más", cerró.

Luego de que el video tomara estado público, el ente municipal publicó un comunicado: “En virtud de la gravedad del hecho y de las obligaciones inherentes a la función que desempeñaba, el Municipio radicó la correspondiente denuncia penal por el presunto delito de abandono de persona, en el marco de un posible incumplimiento de los deberes de cuidado exigibles en ese contexto”.

Y agregó: “Será la Justicia quien determine el grado de responsabilidad que pudiere corresponder al involucrado, conforme al avance de la investigación y a las pruebas que se incorporen al expediente”.

El empleado apuntado corresponde a uno de los balnearios privados ubicado sobre 126, muy cercano al muelle. Y según se informó, el video fue mandado a un grupo de guardavidas y luego escandalizó las redes sociales.

Fuente: Clarín