Iban en moto sin casco, con un bebé de tres meses, y chocaron con un colectivo: murieron los tres

La imprudencia y el mal estado de las rutas se combinaron este domingo en el partido de Merlo para una tragedia espantosa: murieron los tres ocupantes de una moto que chocó contra un colectivo cuando su conductor presuntamente intentó esquivar un pozo. Entre las víctimas hay un bebé de tres meses.

Todo ocurrió en la ruta 1003, a la altura de la calle Montes de Oca, en la curva de Santa Mónica, frente al cementerio, en la localidad de Libertad .

En la moto Brava Altino iban Juan Carlos Alegre, de 44 años , junto a su hija Aylín Celeste Alegre (20) y su nieto Mateo , de apenas tres meses.

Según confirmaron las fuentes consultadas por Clarín , además de la irregularidad de viajar tres personas en una moto, ninguna llevaba casco colocado.

El conductor del vehículo aparentemente intentó esquivar un pozo y chocó de frente con el interno 510 de la línea 216. Murió en el acto.

La joven fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas y su bebé al sanatorio San Juan Bautista, pero ambos también fallecieron.

Las víctimas vivían cerca del lugar de la tragedia, en el barrio Villa Magdalena. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este diario, en otra moto iban el padrino del bebé con su novia, que fueron testigos del horror.

El hombre trabajaba con uno de sus hijos en un salón de eventos de Castelar.

En las redes sociales, uno de ellos lo despidió: " No caigo todavía que te fuiste, pa. Te llevaste a su princesa y a tu príncipe. Vuelen alto los tres. Los amos y lo voy a hacer siempre ".

Además, señaló: " Los voy a extrañar. Mi familia. No lo puedo creer que los tres ya no están acá" .

Celeste, en sus redes, también había posteado fotos y videos con su hijito. A fin del año pasado, señaló: " Rumbo al 2026 con la personita que salvó mi 2025".

El caso es investigado por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón, quien ahora ordenó buscar si hay cámaras de seguridad en la zona que hayan registrado la secuencia del accidente. El chofer no fue detenido.

Uno de los pasajeros que iba en el micro comentó en Facebook: " Yo iba en el colectivo y fue fuertísimo el choque, la gente trató de reanimar al bebé y un auto que pasaba atrás se lo llevó al hospital pero ya había fallecido. Horrible momento. ¿Cómo puede un bebé ir en una moto? ".

Además de la imprudencia, los vecinos de la zona comentaron que el asfalto de la ruta está en mal estado y que hay numerosos baches, lo que torna más peligrosa la circulación. "Está hecha pelota", graficó sin vueltas uno de ellos en diálogo con Clarín .

