Home Ads
NACIONALES

Lo dice una interiorista: “No pintes tus paredes de blanco pensando que amplía visualmente”

Redacción CNM enero 28, 2026

Home Ads

Durante años, pintar las paredes de blanco fue el recurso más usado para lograr espacios más amplios, luminosos y prolijos. Sin embargo, ese consejo tan repetido empieza a quedar atrás y hoy muchos especialistas en interiorismo lo ponen en duda.

Así lo sostiene Camila Solari , interiorista, quien advierte: “ No pintes tus paredes de blanco pensando que es el único color que va a ampliarlas visualmente y aportar más luz ”.

Según explica la especialista, el blanco absoluto no siempre juega a favor de los ambientes. Al reflejar la luz de manera directa, puede generar un efecto frío, plano y hasta molesto a la vista , especialmente en espacios pequeños o con mucha iluminación natural.

Además, al no tener matices, el blanco puro elimina profundidad visual y deja las paredes sin textura. El resultado puede ser una casa que parece más grande, pero que pierde carácter, calidez y personalidad .

En lugar del blanco total, Solari recomienda apostar por tonos claros con subtonos neutros , que mantienen la luminosidad pero suman profundidad y confort visual.

Entre los colores que destaca para 2026 se encuentran:

Todos comparten una base clara, pero incorporan matices cálidos o grises que suavizan el espacio y lo hacen más envolvente.

Son ideales para quienes buscan ambientes luminosos sin caer en el blanco puro . Reflejan la luz de forma más amable y generan una atmósfera serena y elegante.

Funcionan muy bien en livings, dormitorios y pasillos , y combinan a la perfección con maderas claras, fibras naturales y textiles en tonos empolvados .

Estos tonos amplían visualmente una habitación y aportan una sensación inmediata de confort . En lugar de enfriar el espacio, lo vuelven más habitable y acogedor.

Se pueden combinar con blancos rotos, cerámicas artesanales y tejidos naturales , logrando un efecto moderno y armónico.

Es uno de los grandes aliados del interiorismo actual. Esta mezcla de gris y beige suma sofisticación y profundidad sin oscurecer los ambientes.

Es una opción muy versátil para paredes principales, pasillos o livings integrados , y combina bien con madera, piedra y detalles en negro .

La clave, según los especialistas, ya no está en usar blanco puro, sino en elegir colores claros con matices que amplíen visualmente sin volver los ambientes fríos o impersonales.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags