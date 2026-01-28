Lo dice una interiorista: “No pintes tus paredes de blanco pensando que amplía visualmente”

NACIONALES

Durante años, pintar las paredes de blanco fue el recurso más usado para lograr espacios más amplios, luminosos y prolijos. Sin embargo, ese consejo tan repetido empieza a quedar atrás y hoy muchos especialistas en interiorismo lo ponen en duda.

Así lo sostiene Camila Solari , interiorista, quien advierte: “ No pintes tus paredes de blanco pensando que es el único color que va a ampliarlas visualmente y aportar más luz ”.

Según explica la especialista, el blanco absoluto no siempre juega a favor de los ambientes. Al reflejar la luz de manera directa, puede generar un efecto frío, plano y hasta molesto a la vista , especialmente en espacios pequeños o con mucha iluminación natural.

Además, al no tener matices, el blanco puro elimina profundidad visual y deja las paredes sin textura. El resultado puede ser una casa que parece más grande, pero que pierde carácter, calidez y personalidad .

En lugar del blanco total, Solari recomienda apostar por tonos claros con subtonos neutros , que mantienen la luminosidad pero suman profundidad y confort visual.

Entre los colores que destaca para 2026 se encuentran:

Todos comparten una base clara, pero incorporan matices cálidos o grises que suavizan el espacio y lo hacen más envolvente.

Son ideales para quienes buscan ambientes luminosos sin caer en el blanco puro . Reflejan la luz de forma más amable y generan una atmósfera serena y elegante.

Funcionan muy bien en livings, dormitorios y pasillos , y combinan a la perfección con maderas claras, fibras naturales y textiles en tonos empolvados .

Estos tonos amplían visualmente una habitación y aportan una sensación inmediata de confort . En lugar de enfriar el espacio, lo vuelven más habitable y acogedor.

Se pueden combinar con blancos rotos, cerámicas artesanales y tejidos naturales , logrando un efecto moderno y armónico.

Es uno de los grandes aliados del interiorismo actual. Esta mezcla de gris y beige suma sofisticación y profundidad sin oscurecer los ambientes.

Es una opción muy versátil para paredes principales, pasillos o livings integrados , y combina bien con madera, piedra y detalles en negro .

La clave, según los especialistas, ya no está en usar blanco puro, sino en elegir colores claros con matices que amplíen visualmente sin volver los ambientes fríos o impersonales.

Fuente: TN