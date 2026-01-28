Por qué es tendencia dibujar líneas con tiza en las puertas y ventanas: el problema que resuelve

NACIONALES

Con la llegada del calor, en muchas casas empezó a verse una escena curiosa: líneas de tiza dibujadas en puertas, ventanas y marcos . Lejos de ser una moda decorativa, esta práctica responde a un problema muy concreto y frecuente en los meses de verano.

Se trata de una solución casera contra la invasión de hormigas , una de las plagas más comunes en los hogares cuando suben las temperaturas.

Durante el verano, las hormigas buscan comida y agua, y suelen ingresar a las casas siguiendo recorridos muy definidos. Estos caminos no son casuales: los insectos se guían por rastros químicos que ellas mismas van dejando para orientarse.

Si bien existen insecticidas específicos para combatirlas, muchas personas prefieren evitarlos por distintos motivos:

En ese contexto, comenzó a popularizarse un truco simple y accesible que se volvió viral en redes sociales.

La clave está en uno de los componentes principales de la tiza: el carbonato de calcio . Este material tiene la capacidad de interferir los rastros químicos que las hormigas utilizan para desplazarse.

Las hormigas se orientan a través de feromonas , sustancias que les permiten marcar caminos hacia las fuentes de alimento. Al trazar líneas con tiza:

Por eso, la tiza no actúa como un veneno inmediato, sino como una barrera física y química que dificulta su avance.

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales:

Otra opción es pulverizar el polvo de tiza directamente en esos puntos de acceso.

Es importante tener en cuenta que la tiza no es permanente . Cada vez que se limpia el piso o llueve, conviene volver a aplicar las líneas para mantener su efectividad.

Además del uso de tiza, los especialistas recomiendan adoptar hábitos básicos de higiene y prevención:

Fuente: TN