Lluvias en Buenos Aires: el pronóstico del SMN para los próximos días

Las lluvias intermitentes están presentes esta noche en Buenos Aires y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo para esta semana en la Ciudad de Buenos Aires y confirmó la continuidad de la ola de calor , con un pico de 36° para este lunes 26 de enero. A partir del martes, las máximas rondarán los 33°.

A su vez, para el martes 27 por la madrugada y la mañana se prevén 10% de probabilidades de lluvias. Para la tarde, hay entre 10 y 40% de probabilidades de chaparrones con una mínima de 24° y una máxima que llegará a los 34°. Ya por la noche vuelve a bajar a 10% las probabilidades, con una temperatura de 29° y acompañado con vientos de hasta 50 km/h del este.

