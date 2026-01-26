Limpiar con alcohol el piso del baño: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Limpiar el piso del baño suele ser una de las tareas más postergadas en la rutina del hogar. Sin embargo, según expertos en higiene y limpieza doméstica, es una de las zonas donde más bacterias, hongos y humedad se acumulan, lo que puede afectar no solo la limpieza visual sino también la salud del ambiente.

En este marco, especialistas en desinfección del hogar recomiendan un truco simple y efectivo: limpiar con alcohol el piso del baño para desinfectar, eliminar olores y mantener la superficie libre de microorganismos.

La efectividad del alcohol se debe a sus propiedades antisépticas y desinfectantes . El alcohol etílico o isopropílico actúa rápido sobre bacterias, virus y hongos, al romper sus membranas y evitar su proliferación, algo fundamental en ambientes húmedos como el baño.

Además, el alcohol se evapora con rapidez, lo que reduce la humedad residual en el piso, uno de los principales factores que favorecen la aparición de hongos y malos olores. Por este motivo, muchos profesionales lo recomiendan como complemento de la limpieza habitual.

Así, el alcohol se convierte en una alternativa práctica y accesible para quienes buscan una desinfección profunda sin dejar restos pegajosos ni perfumes artificiales.

En el ámbito de la higiene del hogar, también se lo valora por su capacidad para neutralizar olores fuertes y generar una sensación inmediata de limpieza, algo especialmente útil en baños pequeños o con poca ventilación.

Los especialistas recomiendan usar alcohol como refuerzo de la limpieza habitual entre una y dos veces por semana. En baños con mucha humedad, poco ingreso de aire o alto tránsito de personas, puede aplicarse cada dos o tres días.

Incorporar este hábito ayuda a mantener el piso más higienizado, seco y libre de microorganismos, mejorando la sensación general de limpieza y reduciendo riesgos asociados a la humedad.

Fuente: TN