Colocar una hoja de laurel en la alacena: cuál es su beneficio y qué evita

NACIONALES

La alacena es uno de los espacios más importantes de la cocina, ya que allí se almacenan alimentos secos, harinas, legumbres y condimentos. Sin embargo, también puede convertirse en un lugar propenso a la aparición de insectos, malos olores y humedad si no se la cuida con regularidad.

Por ese motivo, especialistas en organización del hogar y limpieza natural recomiendan un truco casero simple y económico para proteger los alimentos: colocar una hoja de laurel dentro de la alacena .

El laurel es una planta aromática rica en aceites esenciales naturales, como el cineol y el eugenol, conocidos por sus propiedades repelentes y desodorizantes. Al colocar una hoja seca en la alacena, estos compuestos se liberan de forma gradual y ayudan a mantener el espacio protegido.

Además de su aroma intenso, el laurel actúa como un repelente natural contra insectos comunes de la cocina, como polillas, gorgojos y hormigas, que suelen sentirse atraídos por harinas, arroz y otros alimentos secos.

Desde la limpieza natural, se destaca que el laurel no tapa los olores, sino que contribuye a neutralizarlos, evitando que la alacena tome aroma a encierro o humedad.

Así, se presenta como una alternativa natural, económica y segura para el cuidado de los alimentos sin necesidad de usar insecticidas o productos químicos.

Especialistas recomiendan utilizar hojas de laurel secas, ya que conservan mejor sus propiedades repelentes y no aportan humedad. Las hojas deben estar enteras y en buen estado.

Para potenciar su efecto, se aconseja colocarlas:

Este método ayuda a prevenir la aparición de insectos y malos olores antes de que se conviertan en un problema. Es especialmente recomendable hacerlo:

Incorporar hojas de laurel en la alacena es un gesto simple que contribuye a mantener los alimentos protegidos, el espacio más limpio y la cocina en mejores condiciones de forma natural.

Fuente: TN