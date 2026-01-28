La temeraria maniobra de una conductora en Córdoba que la dejó sin licencia y con una denuncia penal en su contra

Una mujer de 45 años fue denunciada penalmente e inhabilitada para conducir luego de que se viralizase un video en el que se ve realizar maniobras peligrosas en el camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba, mientras manejaba una camioneta. El caso recuerda a otro similar ocurrido pocos días atrás en la misma zona y que tuvo el mismo desenlace.

Según indicó el Ministerio de Seguridad provincial, las imágenes que motivaron la sanción de la conductora datan del pasado 26 enero y fueron tomadas entre los kilómetros 2 y 4 de la Ruta Provincial n°34, comúnmente conocida como “Camino de las Altas Cumbres" .

En el video, que rápidamente se viralizó a través de las redes, se puede ver cómo la mujer, a bordo de una Toyota Hilux roja, realizaba maniobras de sobrepaso indebido conduciendo varios metros por el carril contrario, en una zona de doble línea amarilla y curvas pronunciadas .

Tras conocerse las imágenes y por pedido del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito dispuso inhabilitar por 90 días la licencia de conducir de la mujer. Además, se le labró una multa por adelantamiento en zona prohibida, y se inició una denuncia en la justicia penal contravencional.

Tras conocerse la noticia, se descubrió también que no es la primera vez que la conductora infringe las normas de tránsito: según indicaron desde la cartera de Seguridad provincial, ya contaba con tres inhabilitaciones previas , dos de ellas por pérdida de puntos y una por alcoholemia, por lo cual se le aplicó también la figura de la reiterancia.

Además, tiene otras 21 multas por infracciones de tránsito . Algunas de ellas, destacaron, “muy graves".

‼️Altas Cumbres: inhabilitación de licencia y denuncia penal contravencional contra la conductora de la Hilux Roja 🔹Se informa que por instrucción del ministro de Seguridad, @QuinterosJP , la dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito dispuso la inhabilitación de… pic.twitter.com/6FZ0A7cNBf

Tras la difusión de la noticia, el ministro Quinteros recordó el caso previo y destacó la figura de la reiterancia, introducida en la ultima reforma de la Ley de Tránsito, la que, sostuvo, permite actuar en este tipo de casos "más rápidamente y de manera preventiva, para atacar conductas que se repiten y ponen en riego ni mas ni menos que la vida de propios y ajenos".

"Acá hay una decisión del Gobierno Provincial de no tolerar este tipo de conductas asesinas y perseguirlas. Esta modernización de la ley nos permitió adaptar la normativa a la realidad efectiva, y además sentar las bases para la incorporación de más tecnología para la seguridad vial, que es clave por la extensión y características de las autovías y rutas de Córdoba, con el objetivo ultimo de preservar la vida de las personas", apuntó.

El caso que se conoció este martes guarda estrecha relación con otro ocurrido el 11 de enero pasado cuando, entre los kilómetros 77 y 87 del Camino de las Altas Cumbres, otro vehículo había hecho la misma maniobra temeraria. Y, en esa oportunidad, la secuencia también quedó grabada y se viralizó en las redes.

La conductora, en esa ocasión, era una mujer de 78 años, oriunda de San Luis, a la que también inhabilitaron para conducir. La sanción le fue comunicada además a las autoridades de su provincia y a organismos nacionales para que la prohibición se aplique en todo el país.

En un caso casi calcado al que se conoció este martes, la conductora fue filmada mientras realizaba sobrepasos indebidos sobre doble línea amarilla, en sectores de curvas y con tránsito en sentido contrario.

El video, que se hizo viral, fue registrado por el acompañante de Ignacio Garzón, uno de los automovilistas afectados. Garzón relató que la maniobra ocurrió luego de que el vehículo los sobrepasara de manera imprudente. Se trataba de una Renault Koleos blanca, cuya identificación fue clave para avanzar con las sanciones.

El vehículo, un Renault Koleos blanco, registraba 6 multas por infracciones en la provincia de Córdoba. Cinco de ellas también "muy graves", por exceso de velocidad, y una multa por luces. En este caso, también se aplico la figura de la reiterancia, y se realizó una denuncia en la justicia penal contravencional por conducción peligrosa.

Fuente: Clarín