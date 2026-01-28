Un camión perdíó el control y volcó en Ruta 60

NACIONALES





Por vuelco de un camión, se solicita transitar con precaución por RN 60 en La Cébila





Vialidad Nacional informa que se debe transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 60, en la Quebrada de La Cébila, entre los kilómetros 1.152 y 1.153, debido al vuelco de un camión ocurrido durante la madrugada.





En el lugar se encuentran trabajando personal policial y peritos, por lo que se solicita a los conductores disminuir la velocidad y respetar la señalización preventiva dispuesta en el sector.