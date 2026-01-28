Home Ads
NACIONALES

Un camión perdíó el control y volcó en Ruta 60

Redacción CNM enero 28, 2026

 Por vuelco de un camión, se solicita transitar con precaución por RN 60 en La Cébila


Vialidad Nacional informa que se debe transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 60, en la Quebrada de La Cébila, entre los kilómetros 1.152 y 1.153, debido al vuelco de un camión ocurrido durante la madrugada.



En el lugar se encuentran trabajando personal policial y peritos, por lo que se solicita a los conductores disminuir la velocidad y respetar la señalización preventiva dispuesta en el sector.


