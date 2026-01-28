Inhabilitaron la licencia y multaron a la conductora que hizo maniobras peligrosas en las Altas Cumbres

NACIONALES

El Ministerio de Seguridad de Córdoba suspendió por 90 días la licencia de conducir de una mujer de 45 años luego de que un video viral la mostrara haciendo peligrosos adelantamientos en la Ruta Provincial 34, conocida como el “Camino de las Altas Cumbres”.

La secuencia, que se difundió rápidamente en redes sociales, registró a la Toyota Hilux roja sobrepasando autos en zona de doble línea amarilla y curvas pronunciadas, entre los kilómetros 2 y 4, durante la mañana del lunes 26 de enero.

La conductora no solo recibió la inhabilitación de su licencia por tres meses, sino también una multa por adelantamiento prohibido y una denuncia penal contravencional, de acuerdo a lo que pudo saber TN.

Según informaron desde la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, ya acumulaba 21 multas previas , varias de ellas “muy graves”, y había sido inhabilitada tres veces: dos por pérdida de puntos y una por alcoholemia.

Por estos antecedentes, las autoridades aplicaron la figura de la reiterancia , una herramienta incorporada en la última reforma de la Ley de Tránsito Provincial 8.560, vigente desde el 2 de enero de 2026. Esta figura permite actuar de manera más rápida y preventiva frente a conductas reincidentes que ponen en riesgo la vida de todos en la ruta.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que en materia de seguridad vial “no se mira para otro lado” y remarcó que el Estado actúa de oficio ante maniobras peligrosas. “Cuando el Estado llega tarde, el precio lo paga la gente” , advirtió.

El funcionario afirmó que la provincia mantendrá una política estricta y sostenida en el tiempo, con controles permanentes en rutas y caminos. “Vamos a ser rigurosos, inflexibles y constantes: cada control y cada operativo tienen un solo objetivo, que es cuidar vidas” , señaló, y destacó el uso de nuevas tecnologías como una herramienta imprescindible para detectar y frenar conductas de riesgo.

Finalmente, Quinteros fue categórico al referirse a la imprudencia al volante y aseguró que no se trata de faltas menores. “ Es una actitud que mata. En Córdoba no hay advertencias vacías ni zonas grises: hay decisión, hay controles y hay un gobierno presente que hace cumplir la ley para que nadie tenga que lamentar una muerte evitable”, concluyó.

Fuente: TN