Ataque a una adolescente con TEA en Morón: la emboscaron, le pegaron en el piso y la dejaron convulsionando

El barrio 20 de junio de Morón quedó conmocionado por un caso de violencia extrema que tuvo como víctima a una adolescente de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve y trastornos neurológicos.

El ataque ocurrió durante el corso del fin de semana en las calles Patagones y Charcas, donde un grupo de chicas, que conocían a la víctima del barrio y la venían hostigando desde hacía tiempo, la golpeó salvajemente hasta dejarla convulsionando e inconsciente.

Según relató su mamá, Valeria, el bullying empezó en las redes sociales y se trasladó a la calle. “A mi hija la tildan de discapacitada, tontita , la mandan a concurrir a una escuela especial. En Instagram se burlan de ella y le propician muchas agresiones más”, contó, en diálogo con el portal Primer Plano.

Pero la situación cruzó todos los límites el fin de semana pasado cuando la adolescente, que había ido al corso con su familia, en un momento se quedó sola acompañada por su hermano menor.

Fue entonces cuando las agresoras la siguieron , la llamaron para “hablar” y terminaron invitándola a pelear. La joven no tuvo tiempo de reaccionar : la tiraron al piso, la golpearon y patearon en la cabeza sin piedad.

“No quiero que haya un Fernando Báez Sosa más . Necesito que esto se conozca”, pidió desesperada su mamá.

El ataque quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. Las imágenes muestran a una joven de remera roja golpeando a la víctima mientras otra la alienta a los gritos . El hermano trató de intervenir para ayudarla, pero lo alejaron a golpes también.

La brutalidad fue tal que la adolescente se desmayó y empezó a convulsionar en el piso. Una ambulancia del SAME la trasladó de urgencia al Hospital Posadas, ya que el hospital de Morón no cuenta con tomógrafo. Allí le realizaron estudios y estuvo en observación más de 14 horas.

Si bien hay partes del episodio que no recuerda, la víctima pudo identificar a cinco de sus agresoras y asegura que fueron más las que participaron. Su mamá radicó la denuncia en la comisaría 4° de Morón y se presentó también ante la Fiscalía para que la causa avance.

“Gracias a Dios mi hija no tuvo nada, solo politraumatismos ”, manifestó Valeria. Aunque su hija ya recibió el alta y está en su casa, las secuelas del trauma persisten. Según contó su mamá, la chica sufre desde la agresión ataques de pánico y no puede dormir.

“Mi hija está viva de milagro y merece justicia . Este grupo de adolescentes salvajes tiene que responder por la violencia sin control que ejercieron para que no vuelva a repetirse y aprender la lección: dejar de hostigar a otras personas por su condición”, cerró.

