Incendios en Chubut: dos tormentas eléctricas crearon nuevos focos y ya se consumieron más de 45 mil hectáreas

La situación crítica por los incendios forestales en Chubut sigue agravándose y el fuego ya arrasó 45.000 hectáreas .

Las tormentas eléctricas de ayer generaron nuevos focos en puntos remotos de los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi y Lago Puelo.

El viernes, el Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa . Oficializaron la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial.

Las condiciones meteorológicas para las próximas horas incluyen vientos variables, temperaturas altas y baja humedad . Respecto a esto, las autoridades comentaron: “Hay que pasar el fin de semana” .

Actualmente, en el Parque Nacional Los Alerces, hay un trabajo en conjunto entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Provincia del Chubut.

En el operativo trabajan alrededor de 500 personas, entre ellos más de 270 brigadistas desplegados en distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y personal de apoyo.

En diálogo con TN , un piloto del Ejercito Argentino, contó: “Estamos trabajando con un helicóptero Bambi Bucket que carga 900 litros , pero lo tenemos hinchado, así que no estamos trabajando al 100% . Estamos tirando entre 700 y 750 litros de agua en cada foco de incendio”.

“ Duele bastante la situación . Por las características del lugar tenemos lagos muy cercanos y nos permite ser bastante rápidos a la hora de cargar y descargar. Lago que tenemos que sea considerablemente profundo, cargamos ahí y vamos a un foco”, explicó el especialista.

Además, el piloto explicó cómo funciona el protocolo a la hora de lanzar el agua en un incendio: “ La gente del Servicio de Manejo de Fuego nos dice a donde tirar , siempre hay alguien en tierra que nos dice: más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha”.

Fuente: TN