La Plata: entró a robar a un almacén y el comerciante lo sacó amenazándolo con una cuchilla

NACIONALES

Un ladrón entró a robar a un almacén de La Plata y terminó detenido . El delincuente estacionó su moto en la puerta del comercio y entró al local armado y con el casco puesto. Sin embargo, no esperó que el comerciante reaccioné de la manera en la que lo hizo y terminó siendo capturado por la Policía.

El hecho ocurrió este viernes minutos antes de las 11 en una despensa ubicada a pocos metros de Plaza España y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el lugar. Al alertar el robo, el dueño se defendió a los cuchillazos .

El delincuente quedó sorprendido por la reacción del comerciante y escapó el lugar sin llevarse nada . Incluso se vio obligado a abandonar la moto en la que circulaba y marcharse a pie.

El hombre dio aviso a la Policía que empezó a patrullar por la zona. Minutos después, lograron localizar al sospechoso cerca de la plaza de 7 y 66, cuando intentaba cambiarse la ropa y descartar un bolso con las prensas que había utilizado para robar.

De acuerdo con la información publicada por el portal platense 0221 , los agentes arrestaron al ladrón y secuestraron el revólver calibre 22 que había utilizado para amenazar al comerciante.

Luego, constataron que el detenido, de 34 años, tenía antecedentes penales vinculados a robos calificados, encubrimiento y portación ilegal de armas de fuego . Además, la moto en la que circulaba tenía un pedido de secuestro activo por hurto.

Finalmente fue acusado de “robo agravado”, “tenencia ilegal de arma de fuego” y “encubrimiento” . Ahora, los investigadores trabajan para determinar si está vinculado a otros hechos de similares características ocurridos en la zona. La causa quedó a cargo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11.

Fuente: TN