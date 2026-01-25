Incendio en un restaurante al lado de la Bombonera, a horas del debut de Boca en el torneo Apertura

NACIONALES

Un incendio se registró este domingo por la mañana en un restaurante pegado a la Bombonera , horas antes de que Boca haga su debut en el torneo Apertura en ese estadio contra Deportivo Riestra.

Bomberos de la Ciudad intervino en un incendio registrado en un edificio ubicado en Brandsen al 800, entre Juan de Dios Filiberto y Práctico Poliza. Se trata del restaurante Genoveses que se encuentra en la planta baja de un edificio que también tiene sectores destinados a estacionamiento y hotel.

El fuego - informaron fuentes de la Policía de la Ciudad- se desarrolló en la planta baja, en el área de cocina, sobre el conducto evacuador de gases. Afectó una extensión aproximada de 15 por 1 metro de manera irregular.

Las dotaciones de bomberos que se acercaron al lugar atacaron el foco con una línea de 38 milímetros y se desdoblaron para asegurar el operativo.

El incendio fue dominado y se realizó la evacuación del lugar en forma ordenada.

El fuego en el local gastronómico sucede apenas dos días después de otro incendio con resultado trágico . Una vieja edificación de tres pisos ubicada sobre la calle Irala entre Brandsen y Pinzón se incendió y como consecuencia una persona murió.

El SAME confirmó que una mujer de 70 años murió en el incendio , aunque por el momento no se conocen los motivos de su deceso. El cuerpo sin vida fue hallado por bomberos cuando recorrían las habitaciones del edificio.

Unos quince vecinos del edificio debieron ser evacuados por el avance de las llamas y el intenso humo. Otro vecino de un edificio contiguo fue evacuado por bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Fuente: Clarín