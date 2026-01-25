Alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires: hasta cuándo sigue la ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico actualizado para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires y confirmó la continuidad de la ola de calor , con temperaturas que volverán a superar los 33° y un pico de 36° para el lunes 26 de enero.

Según los especialistas, el calor se mantendrá de manera sostenida , con jornadas mayormente soleadas, baja probabilidad de lluvias y viento del sector norte, un combo que refuerza la sensación térmica elevada.

Para este domingo 25 de enero, rige una alerta amarilla por temperaturas extremas para Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones.

Para el centro este de San Luis, hay una alerta naranja por temperaturas extremas .

El próximo lunes 26 de enero será el día más caluroso de la semana, con una mínima de 26º y una máxima de 36º , con cielo parcial a mayormente nublado.

Durante la madrugada, la temperatura será de 26º con cielo parcialmente nublado . Habrá vientos del noreste a velocidades entre 23 y 31 km/h. Además, se pronostican ráfagas de hasta 50 km/h .

Por la mañana, la temperatura aumentará a 30º y el cielo estará mayormente nublado . Habrá vientos del norte, a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a 36º , con vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, la temperatura descenderá a 30º , con cielo mayormente nublado y hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones. Se esperan vientos del sur de hasta 12 km/h.

Por la mañana, la temperatura será de 29º . El cielo estará mayormente nublado, con vientos del noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a 34º y el cielo estará parcialmente nublado. Se esperan vientos del sector noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Para la noche, la temperatura descenderá a 27º , con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

Fuente: TN