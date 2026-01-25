Se incendió un restaurante en frente de la cancha de Boca y cuatro personas tuvieron que ser atendidas

NACIONALES

Este mediodía se incendió un reconocido restaurante ubicado justo frente a la cancha de Boca . El fuego se inició en el conducto evacuador de gases del edificio ubicado en Brandsen 805 .

Personal de emergencias arribó al lugar y asistió con oxígeno a cuatro personas . Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Argerich , sin embargo, todos se encuentran fuera de peligro.

Según informaron fuentes oficiales a TN , el operativo logró contener las llamas y realizar la correcta evacuación de todas las personas que almorzaban en el local gastronómico.

Esta tarde, La Bombonera espera la asistencia de miles de personas para el debut de Boca Juniors contra el Deportivo Riestra en el Torneo Apertura .

El barrio porteño de La Boca fue escenario de múltiples incendios en los últimos días . El viernes se prendió fuego un conventillo ubicado a solo una cuadra del hecho de hoy.

Una mujer de 70 años murió y hay otros cuatro heridos por el feroz incendio que se desató este viernes por la mañana en un conventillo de tres pisos ubicado sobre la calle Irala, entre Brandsen y Pinzon, en el barrio porteño de La Boca.

El fuego, que se propagó rápidamente y tomó todo el inmueble, obligó a una evacuación masiva y a un despliegue urgente de los servicios de emergencia.

Según informaron, al menos 19 personas fueron asistidas en el lugar por el SAME , mientras que cuatro tuvieron que ser trasladadas, heridas, al Hospital Argerich .

Un feroz incendio generó momentos de pánico el domingo 18, en el barrio porteño de La Boca , donde las llamas consumieron por completo un galpón cargado de mercadería.

El siniestro ocurrió en Avenida Pedro de Mendoza al 2900 , entre Carlos F. Melo e Irala , y se propagó con rapidez, lo que obligó a una intervención inmediata de los bomberos.

En el lugar, un depósito fiscal habilitado por la Aduana, trabajaron 20 dotaciones , apoyadas por dos camiones cisterna , mientras se montó un puesto médico preventivo y actuó la brigada de emergencias.

Fuente: TN