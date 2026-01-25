Tirar agua oxigenada en el inodoro: por qué recomiendan hacerlo una vez por semana

Para el cuidado de casa, existen numerosos trucos caseros que tienen varios beneficios. Entre todos ellos, se destaca uno que hace la diferencia dentro del baño: tirar agua oxigenada en el inodoro una vez a la semana .

Este producto que todos tienen sí o sí en el botiquín, tiene numerosas propiedades para una limpieza profunda en este sector de la casa.

Tirar agua oxigenada en el inodoro una vez por semana se volvió tendencia, ya que mantiene la higiene sin recurrir a productos químicos agresivos. Este líquido, conocido por su poder desinfectante, ayuda a eliminar gérmenes, bacterias y malos olores que suelen acumularse en el baño.

El procedimiento es sencillo. Solo es necesario verter una cantidad generosa de agua oxigenada directamente en la taza del inodoro y dejar actuar unos minutos antes de tirar la cadena . Así, se logra una limpieza profunda y se previene la formación de manchas y sarro.

Una vez aplicada el agua oxigenada, hay que esperar 20 minutos y frotar con un cepillo antes de tirar la cadena. Este método puede complementar la limpieza diaria y potenciar el efecto de otros productos.

Su uso excesivo o en concentraciones muy altas puede dañar el esmalte del inodoro o irritar la piel si se tiene contacto directo. Además, no debe mezclarse con otros productos de limpieza , especialmente con amoníaco o vinagre, ya que puede generar vapores peligrosos.

Otra desventaja es que, si bien ayuda a desinfectar, no elimina manchas profundas ni sarro acumulado . Para esos casos, se recomienda recurrir a productos específicos o a una limpieza más profunda.

