Pisar el cuchillo tres veces cuando cae al piso: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

NACIONALES

La cocina suele ser uno de los lugares de la casa más usados durante el día y por ende, uno de los más desordenados . Cuando uno prepara platos, desayunos o meriendas es común que algunos elementos caigan al piso.

Para las costumbres populares, cuando un cuchillo se cae, hay que pisarlo tres veces . Pero, ¿para qué sirve hacer esto y qué consecuencias tiene saltearse este paso?.

Según la creencia popular, dejar un cuchillo caído o levantarlo sin pisar puede atraer la mala suerte o discusiones en la casa . Por eso, apenas toca el suelo, la recomendación es pisarlo tres veces con el pie derecho antes de levantarlo.

Este ritual, que parece un simple acto cotidiano, tiene raíces en supersticiones que buscan “cortar” la energía negativa o evitar peleas familiares . Para muchos, es una forma de proteger el hogar y mantener la armonía.

Para las creencias populares, pisar el cuchillo tres veces “anula” la mala suerte que podría traer la caída. Además, algunos creen que ayuda a evitar accidentes o cortaduras en el futuro.

El número tres no es casual, ya que en muchas culturas se lo asocia con la buena fortuna y la protección . Así, el gesto se convierte en una especie de “amuleto” doméstico.

Aunque no hay pruebas científicas que respalden la efectividad de este ritual, pisar el cuchillo tres veces sigue siendo una práctica común en muchas casas argentinas .

Fuente: TN