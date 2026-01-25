Buscan a la gata del jubilado que fue asesinado durante una entradera en Saavedra: se escapó durante el asalto

En medio de la conmoción por el asesinato de un jubilado de 74 durante una entradera en el barrio porteño de Saavedra, sus hijos ahora piden ayuda para encontrar a la gata de la familia que escapó en medio del violento episodio.

Según explicaron a TN , el animal se llama Gala, es de raza carey y posee collar con chapita identificatoria, pero el número que tenía grabado era el de Osvaldo, el hombre asesinado, y al celular se lo llevaron los asaltantes. Es por ello que solicitaron que, si alguien tiene información sobre el animal, se acerque a la vivienda, ubicada sobre la calle Núñez al 4000.

El crimen ocurrió pasadas las 5:00 del sábado, cuando tres delincuentes entraron a la casa luego de forzar la reja de una ventana . Allí, sorprendieron al matrimonio mientras dormía, los ataron y comenzaron a golpearlos mientras les exigían dinero y joyas.

En medio del ataque, Osvaldo intentó defender a su esposa y recibió una brutal golpiza que terminó con su vida . La mujer, de 73 años, fue asistida por personal médico y trasladada luego a la casa de un familiar.

Varios vecinos dijeron en diálogo con este medio que los delincuentes habrían asfixiado a la víctima para callarlo, pero esta hipótesis todavía está siendo investigada.

“ Estamos todos muy preocupados . En un radio de 300 metros ya entraron a robar en un montón de casas. Hasta que pasó lo que pasó, algo tristísimo”, contó a TN Juan, un hombre que vive cerca de la casa donde tuvo lugar el crimen.

Los vecinos aseguraron que la pareja era muy querida en el barrio : “Gente de toda la vida, macanuda, divina. No se merecían este final ”.

“ Nos sentimos desprotegidos. Esto es shockeante ”, sostuvo una mujer que vive en la misma cuadra que las víctimas. Además, reclamó mayor presencia policial y medidas de prevención. “No alcanza con que aparezcan después de que pasan las cosas. Necesitamos prevención”, insistió.

Mientras avanza la investigación y se analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores, la casa permanece con consigna policial.

Fuente: TN