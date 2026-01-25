Tensión y milagro en Mendoza: se tiró a un canal para salvar a su hermano de 5 años, quedó 10 minutos bajo el agua y lograron reanimarlo

Una dramática y heroica escena se vivió en Mendoza cuando un adolescente de 13 años decidió arrojarse al río para salvar a su hermanito de 5 que se había caído al agua. La corriente del canal succionó al joven quien estuvo sumergido debajo de un puente por casi 10 minutos . Lograron sacarlo sin signos vitales, pero lograron reanimarlo y llevarlo hasta el hospital: quedó internado y su estado es crítico. El nene de cinco años fue salvado.

El hecho tuvo lugar el viernes por la noche en la localidad de Godoy Cruz, en medio de una feroz tormenta . El intenso temporal por el que atravesaron los mendocinos durante el inicio del fin de semana provocó la crecida de de una acequia a la altura del barrio Suárez.

Cerca de la medianoche, un nene de cinco años cayó de manera accidental al agua sobre calle Einstein y su hermano de 13 se arrojó para rescatarlo. Y aunque logró sacarlo del peligro, el adolescente fue succionado y arrastrado por la corriente. Quedó atascado debajo de un puente vehicular que está sobre el canal.

Según confirmó el sitio Diario Uno Mendoza , el hecho se tornó dramático debido a que las líneas estaban colapsadas por el temporal y no podían comunicarse con el 911. Así que fueron los propios vecinos quienes lograron rescatar al adolescente que permaneció sumergido en el canal por espacio de casi 10 minutos.

Fuentes oficiales confirmaron que al sacarlo, no presentaba signos vitales. Minutos más tarde, personal policial y de Bomberos Voluntarios arribaron al lugar donde el adolescente estaba tendido y sin vida.

Hubo momentos de tensión más allá de lo ocurrido al adolescente. Un grupo de vecinos agredió fisicamente a algunos agentes y al personal médico por la tardanza de la llegada del sistema de emergencias.

Por espacio de casi media hora, personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), y mediante descargas eléctricas lograron recuperarle el pulso. Fue trasladado de urgencia al Hospital Notti de Guaymallén, donde quedó internado. Su estado es crítico.

"Asfixia por inmersión" detalló el parte médico del hospital. El joven se encuentra en sala de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Fuente: Clarín