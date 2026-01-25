Salvaje robo en Saavedra: asaltaron a una pareja de jubilados y mataron al hombre a golpes

Un hombre de 74 años murió tras un asalto violento en su casa en el barrio de Saavedra, donde vivía junto a su mujer de 73. Según la denuncia, tres delincuentes ingresaron a la vivienda cerca de las 5.30 de la mañana del sábado y agredieron a la pareja de jubilados.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los delincuentes entraron a la casa a través de una ventana que da a la cocina, forzando la reja del domicilio que se encuentra sobre la calle Núñez al 4000.

Una vez adentro, sorprendieron al matrimonio cuando dormía, los ataron y comenzaron a golpearlos mientras les pedían joyas y dinero. Osvaldo, el hombre, comenzó a gritar para pedir ayuda y defender a su mujer, pero recibió una brutal golpiza que terminó con su vida. Vecinos de la zona revelaron además que el hombre fue ahorcado.

Una vez que quedó inconsciente, los delincuentes le tiraron un vaso con agua en la cara y le aseguraron a su mujer que despertaría en unos minutos . Mientras tanto, se escaparon y la esposa logró librarse de las ataduras para llamar al 911.

Al arribar, agentes de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que el jubilado ya estaba sin vida. La mujer fue asistida por personal médico y trasladada luego a la casa de un familiar.

Los tres asaltantes permanecen prófugos. Se están revisando imágenes de cámaras de seguridad de la zona, tanto de la Ciudad como de los vecinos, con el fin de identificarlos y reconstruir su escape.

Mientras tanto, los hijos de la pareja pidieron ayuda para encontrar a la gata Gala, que se escapó durante el asalto. Tiene pelaje entre anaranjado y negro, estilo carey, y una chapita con el celular de Osvaldo, al cual la familia ya no puede acceder porque fue robado.

Vecinos de la zona se mostraron en alerta tras este brutal asalto y denunciaron que han robado varias casas del barrio últimamente.

“Estamos todos muy preocupados. En un radio de 300 metros ya entraron a robar en un montón de casas. Hasta que pasó lo que pasó, algo tristísimo”, contó a TN un hombre que vive cerca del matrimonio atacado.

“Nos sentimos desprotegidos. Esto es shockeante”, sostuvo una mujer que vive en la misma cuadra que las víctimas.

Los vecinos también reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención. “No alcanza con que aparezcan después de que pasan las cosas. Necesitamos prevención”, insistieron.

Fuente: Clarín