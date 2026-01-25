Fusilaron a un transportista en un intento de robo en Merlo

NACIONALES

Un violento episodio de inseguridad se registró en Merlo donde Abelardo Jorge Acosta, un transportista de 64 años, fue asesinado a quemarropa en un intento de robo de su camioneta. Todo ocurrió en pleno centro de esa localidad del oeste del Conurbano, muy cerca del mediodía de este sábado y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. El asesino escapó a pie, en medio de un raid que incluyó robos de autos, accidentes y un tiroteo con la policía, que finalmente consiguió detenerlo.

El violento episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Balbín y Salta, en la Ruta Provincial 40, donde Acosta estaba estacionando su camioneta Ford Ranger Limited frente a una casa de repuestos.

En un bolso llevaba consigo dinero en efectivo (pesos y dólares) porque iba a comprar insumos para el vehículo. Una compra que nunca realizaría, porque fue atacado y asesinado a quemarropa por un ladrón.

En el momento que Acosta estaba estacionando la camioneta, a la par de su auto frenó un Peugeot 207 gris. Bajó un hombre de 41 años que, revólver en mano, encaró hacia la camioneta e intentó amedrentar al transportista.

Tras un breve intercambio de palabras, el delincuente lo fusiló. De los dos disparos, uno dio en el tórax de Acosta. Pero el asaltante no logró llevarse la camioneta, ni el dinero que estaba en el bolso. La víctima murió en el lugar.

Después del homicidio, el hombre se volvió a subir al auto que había robado en el barrio Libertad minutos antes, pero lo chocó contra otro vehículo que estaba estacionado delante. Se bajó y huyó a pie. A pocos metros, robó una Renault Kangoo. Fue en el cruce de Córdoba y Balbín.

Alertados por el 911, un grupo de patrullas comenzó a perseguir al delincuente, quien tras varias cuadras, volvió a chocar. En el cruce de Cámpora y Pavón sotuvo un feroz enfrentamiento armado con los agentes policiales. Nuevamente logró escapar.

A pocos metros de donde se produjo el tiroteo, se llevó un tercer vehículo: una Citroën Berlingo, con el que nuevamente escapó. Pero, en el cruce de Garay e Hipólito Yrigoyen, el homicida volvió a tener inconvenientes: volcó la Berlingo . Allí, finalmente fue detenido por la Policía.

Tras la detención, se le incautó un revólver Astra 9mm ., que tenía pedido de secuestro. El homicida fue identificado como Daniel Gustavo L. de 41 años, quien según informó el sitio Primer Plano , quedó acusado de "homicidio criminis causa", "robo automotor agravado por el uso de arma de fuego", "resistencia a la autoridad" y "portación ilegal de arma de guerra".

Actúa la UFI N°8 de Morón, bajo la fiscalía de Adriana Suárez Corripio.

Fuente: Clarín