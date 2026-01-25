La Provincia reactiva las obras para terminar la Escuela Técnica Nº 2 de Camet Norte

NACIONALES

La construcción había sido paralizada por el Gobierno Nacional. Ahora se financiará con fondos provinciales y municipales para garantizar la educación técnica en la zona.

Tras permanecer paralizadas por el Gobierno Nacional, las obras que tienen como objetivo terminar la construcción de la Escuela Técnica Nº 2 ubicada en Camet Norte , fueron reactivadas por los gobiernos de la Provincia y de la Municipalidad de Mar Chiquita tras arduas gestiones.

Se trata de una construcción clave para la comunidad educativa de la costa del distrito, por lo que la reanudación de los trabajos permitirá completar la primera etapa del edificio propio del establecimiento, a partir de una decisión conjunta entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Walter Wischnivetzky , luego del abandono de la obra por parte del gobierno de Javier Milei .

Los trabajos se llevan adelante bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, mediante la Dirección de Infraestructura Escolar. La continuidad del proyecto se formalizó en agosto de 2025 , durante la visita del gobernador al distrito.

En ese marco, se acordó avanzar con recursos provinciales y municipales para garantizar la finalización de la Escuela Técnica de Camet Norte.

Asimismo, días atrás el intendente Wischnivetzky y la jefa distrital de Educación, Verónica Serantes, se reunieron con la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi. Allí se abordó la situación de las tres obras educativas paralizadas en el distrito.

El edificio proyectado se emplaza en la localidad de Camet Norte y forma parte de un complejo educativo junto a la escuela primaria y el jardín de infantes, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda en infraestructura escolar. La escuela contará con seis aulas, dos talleres, una biblioteca, sala de profesores y demás espacios administrativos, así como sanitarios adaptados y un SUM con acceso independiente , pensado también para actividades comunitarias.

Desde el municipio destacaron la importancia de la inversión provincial para sostener la obra pública educativa y garantizar el derecho a la educación, en un contexto nacional adverso. La reactivación de la Escuela Técnica N° 2 representa un paso fundamental para fortalecer la educación técnica en el Partido de Mar Chiquita y acompañar el crecimiento de la comunidad de Camet Norte.