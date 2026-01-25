¡Qué placer verte otra vez!: Ciro y Los Persas abrió el año en Bendu con un show completamente agotado

Ciro Martínez reunió a fanáticos de todo el país en Bendu. Recorrió su historia musical e hizo vibrar al Puerto de Mar del Plata. Cuáles son los próximos recitales.

Ciro y Los Persas volvió a Mar del Plata para arrancar el 2026 con un espectacular show en Bendu Arena : durante la noche del sábado más de 7.000 personas vibraron al ritmo de los mejores temas de la banda en voz de Ciro Martínez.

El multiespacio recibió a fanáticos de distintos puntos del país que visitaron Mar del Plata y disfrutaron de sus artistas favoritos durante lo que va de enero. Anoche, con entradas completamente agotadas y un campo en el que no entraba un alfiler, Bendu vibró hasta la 1 de la madrugada.

El show arrancó cerca de las 22.30 pero desde las 20 las personas disfrutaron del entorno de Bendu junto al Centro Comercial del Puerto: los foodtrucks ofrecieron distintas comidas y bebidas para pasar la espera mantener frescos a los fanáticos ansiosos en una noche ideal que rondó los 25º.

Luego de abrir el telón del 2026 en la ciudad, el 7 de febrero cantarán en Cosquín Rock de Paraguay , el 14 de febrero se presentarán en Cosquín Rock Argentina , el 18 de septiembre desembarcarán en Barcelona, España , para ofrecer un show en Razzmatazz, el 20 de septiembre será el turno de Madrid en la Sala La Riviera, el 22 de septiembre se los podrá ver en Mallorca, Es Gremi, y 24 de septiembre en la ciudad de Málaga, en el escenario Paris 15.

Ubicado en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, dentro del mega desarrollo Bendu, el multiespacio que renovó la zona del Puerto con arquitectura contemporánea, gastronomía, diseño y experiencias , el venue cuenta con capacidad para 7.000 a 8.000 personas y se presenta como el nuevo epicentro musical y de entretenimiento de la ciudad.

Pensado como un multiespacio integrado, Bendu Arena combina tecnología, acústica optimizada y servicios de primera línea, uniendo escenario, gastronomía, comercios, zonas de encuentro y espacios al aire libre en una experiencia completa en un solo lugar. La propuesta responde a estándares internacionales y posiciona a Bendu Arena como un punto de referencia anual para artistas, público local y turistas de todo el país.

Después de Ciro, este domingo llega una fusión esperada por muchos. La K'onga tocará junto a La Delio Valdez por primera vez y la zona sur será una fiesta. Aún quedan algunas entradas disponibles a través de la web de Ticketek.

Febrero, por su parte, trae a la aplanadora del rock de vuelta a Mar del Plata: Divididos se presentará durante la noche del viernes 6 de febrero y dejará caliente el escenario para que el sábado 7 llegue Karina , la princesita.