Dos dotaciones de bomberos trabajaron para apagar un grave incendio en una gomería

NACIONALES

El fuego fue sofocado tras desencadenarse el incendio en la madrugada. Afortunadamente no hubo heridos ni asistencias del Same.

En la madrugada del domingo, cerca de las 2, dos dotaciones de bomberos trabajaron en la costa de Mar del Plata para sofocar un grave incendio en un local comercial que funcionaba como gomería .

Concretamente, el fuego inició en Estrada y la costa y el fuego comenzó a propagarse por el lugar, por lo que primero intervino la dotación de bomberos Caisamar con la autobomba de ese cuartel pero se pidieron refuerzos del camión cisterna del Cuartel Central .

Gracias al trabajo conjunto de las dotaciones se controlaron las llamas y no se vieron afectadas las viviendas ni comercios linderos.

En tanto, momentos después de iniciado el foco ígneo, se pudo confirmar que no había personas en el interior y que nadie de la zona resultó herido o intoxicado.