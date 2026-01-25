PINAMAR: Hubo más de 10 robos y hurtos en 72 horas en distintas zonas del partido

ZONALES





Desde el jueves y hasta el sábado, se registraron una serie de robos y hurtos en distintas localidades del Partido de Pinamar, con hechos ocurridos en Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló.





Los episodios afectaron tanto a residentes como a turistas, y se produjeron en viviendas particulares, complejos de alojamiento, balnearios y la vía pública.





Robos: ingreso con violencia y daños





Uno de los hechos más graves ocurrió en una vivienda ubicada en calle Del Espartillo al 500, en Pinamar, donde una mujer de 50 años, oriunda de Tigre, se encontraba alojada temporalmente. Según supo CNM, mientras cenaba en una galería del inmueble, delincuentes ingresaron tras romper el mosquitero de una ventana trasera y sustrajeron una cartera con documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, anteojos, accesorios electrónicos y pertenencias familiares.





En Valeria del Mar, se denunciaron dos robos domiciliarios. En una vivienda de El Cano al 600, una mujer de 44 años, residente en CABA, constató al regresar a su casa que habían forzado una ventana y se llevaron, según el relato al que accedió CNM, electrodomésticos, elementos electrónicos, prendas de vestir y una suma importante de dinero en efectivo.





En otro domicilio, ubicado en Arcachon al 900, una docente de 50 años, residente en la localidad, denunció la rotura de una cerradura trasera, con el posterior faltante de un televisor, una notebook y una tablet.





Otro robo se produjo en una vivienda de De las Artes al 300, donde un joven de 18 años, proveniente de San Isidro, fue víctima de un ingreso forzado a través de una reja de ventana, mientras se encontraba fuera del lugar. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo en pesos y dólares, además de anteojos y cargadores.





En Cariló, se registró un robo en modalidad “rompevidrios” en Lambertiana y Playa, a la altura del Parador Hemingway. Un hombre de 54 años, oriundo de CABA, dejó su camioneta estacionada y, al regresar, constató que habían roto el vidrio del conductor, sustrayendo documentación personal y auriculares.





Hurtos: accesos sin violencia ni daños visibles





La mayoría de los hechos denunciados correspondieron a hurtos, es decir, sustracciones sin ejercer violencia sobre personas ni forzar accesos.





En Pinamar, un hombre de 37 años, residente en Ostende, denunció el hurto de su motocicleta, que había dejado en el patio interno de una vivienda con un portón de madera sin traba. El rodado fue sustraído durante la madrugada.





También en Pinamar, en una vivienda de Jason al 400, un turista de 42 años, con domicilio en CABA, denunció que un delincuente ingresó por una ventana lateral durante la madrugada, quedando el hecho registrado en cámaras internas. Sustrajeron dinero en pesos y dólares, documentación, tarjetas, zapatillas y efectos personales.





En otro hecho similar, ocurrido en Jason al 500, una joven de 24 años, residente en Ostende, sufrió el hurto de su bicicleta, que había dejado apoyada detrás de una puerta sin candado en su lugar de trabajo.





En Valeria del Mar, un médico de 45 años, domiciliado en Palermo, denunció que olvidó abierta una puerta balcón, circunstancia aprovechada por delincuentes para sustraer dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, todos con sistema de rastreo. En la misma localidad, una empleada de 29 años, denunció el hurto de una bicicleta desde el hotel donde trabaja y reside, sin daños ni violencia.





En Ostende, un hombre de 38 años, residente local, constató durante la madrugada que le habían sustraído una bicicleta del patio lateral de su vivienda, sin ejercer daños y sin que el rodado estuviera asegurado.





En Cariló, se registraron dos hurtos en viviendas de propietarios no residentes. En una casa de Divisadero al 1100, un hombre de 76 años, domiciliado en CABA, denunció el faltante de una caldera del gabinete exterior, sustraída sin violencia. En otro domicilio de Palmera al 600, un hombre de 61 años, oriundo de Rosario, denunció el hurto de la rueda de auxilio de su camioneta, ocurrido durante la noche.





Finalmente, en Pinamar, un hombre de 40 años, residente local, denunció el hurto de dinero, documentación y herramientas del interior de su camioneta, que había dejado estacionada en un balneario con cierre centralizado y sin signos de daño.





Investigación en curso





Todos los hechos son investigados por las Fiscalías descentralizadas de Pinamar, con intervención de las distintas dependencias policiales del Partido. En varios casos se analizan registros de cámaras de seguridad y modos operandi coincidentes, principalmente en horarios nocturnos o de ausencia de los propietarios.



