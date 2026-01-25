VILLA GESELL: Detuvieron al "empleado infiel" que marcaba a las víctimas desde un restó

ZONALES

La seguidilla de robos que sacudió a Villa Gesell, Mar de las Pampas y Mar Azul durante los últimos meses tuvo ayer un punto de inflexión. Este sábado 24 de enero, personal policial concretó la detención de Jeremías Ismael Velázquez, de 26 años, acusado de integrar una estructura delictiva dedicada a robos reiterados en viviendas y complejos turísticos, bajo una modalidad planificada y con apoyo logístico previo.





La aprehensión se produjo tras órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, gracias a tareas de inteligencia desarrolladas por policías de Mar de las Pampas, Gesell, Grupo GAD, DDI y Caballería.





Durante el procedimiento realizado en Avenida 15 entre Paseos 125 y 126 de Villa Gesell, se incautaron prendas de vestir coincidentes con las utilizadas por los autores, identificadas a través de registros de cámaras de seguridad aportados por las víctimas. La detención de Velázquez se concretó a partir del cúmulo de pruebas reunidas que lo vinculan directamente con múltiples hechos.





El robo que inició la causa





La investigación tiene como punto de partida un robo ocurrido el 6 de diciembre de 2025, denunciado por Sebastián Battaglia, de 48 años, empleado, con domicilio en Caballito, quien se encontraba alojado de manera transitoria en una vivienda ubicada en Mercedes Sosa entre Cuyo y Victoria, en Villa Gesell.





Según consta en la denuncia, el 5 de diciembre, entre las 22:30 y las 23:30 horas, Battaglia se ausentó brevemente del domicilio. Al regresar, constató que autores ignorados forzaron la cerradura trasera e ingresaron a la vivienda, sustrayendo una notebook marca Banghó, dos iPad, prendas de vestir y dinero en efectivo. Uno de los dispositivos contaba con sistema de rastreo, lo que permitió orientar las primeras tareas investigativas.





Allanamientos y pruebas clave





El 10 de diciembre de 2025, la pesquisa derivó en un allanamiento en Avenida 24 entre Paseos 104 y 104 bis, donde funciona una barbería y vivienda familiar. Allí se identificó a un hombre t se secuestró una tablet iPad blanca, reconocida como parte del botín sustraído.





En esa instancia, el fiscal Sergio García dispuso que quién la tenía sea imputado. Días después descubrieron que estaba vinculado a otros tres robos cometidos entre el 5 y el 7 de diciembre de 2025 en Villa Gesell, todos con idéntico modus operandi.





La red de robos y el “empleado infiel”





Las tareas investigativas continuaron y, ya en enero, permitieron desarticular parte de la red delictiva. En un segundo operativo realizado también el 24 de enero, fue allanado un departamento ubicado detrás del comercio “El Granero”, en Joaquín V. González entre Recalada y Benito Lynch, donde se identificó a un joven de 22 años.





En ese lugar se secuestraron zapatillas utilizadas en los robos, teléfonos celulares, y una motocicleta Honda NXR 125 con pedido de secuestro activo por hurto, requerido desde 2019. La fiscalía determinó que estaría involucrado en al menos cinco robos cometidos en complejos turísticos de Mar de las Pampas, donde se sustrajeron dinero en efectivo de cajas fuertes, dispositivos electrónicos, bicicletas y pertenencias personales.





La investigación reveló además un dato clave: uno de los imputados trabajaba y vivía en un restaurante de Mar de las Pampas, desde donde marcaba viviendas y complejos turísticos, realizando tareas de observación previa y facilitando información para la concreción de los robos.





Situación judicial





Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos imputados fueron notificados de los cargos en su contra. El de 26 años quedó detenido, quedando a disposición de la Justicia, mientras que el de 22 recuperó la libertad tras cumplirse los recaudos legales, aunque continúa formalmente imputado.





La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que los investigadores consideran que la banda pudo haber contado con más colaboradores y que podrían surgir nuevas víctimas vinculadas a hechos similares ocurridos en la región.