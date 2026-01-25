MADARIAGA: Recuperaron una moto robada en Villa Gesell y una menor quedó imputada por encubrimiento

MADARIAGA

Un robo ocurrido en Villa Gesell terminó semanas después con el secuestro del rodado en General Madariaga y la imputación de una menor por encubrimiento.





El hecho original se registró a finales de septiembre, cuando Tobías Laureano Cañete, de 20 años, denunció la sustracción de su motocicleta en su domicilio ubicado en Avenida 8 al 2985, en la ciudad de Villa Gesell. Había dejado su motovehículo Bajaj Rouser 200, de color negro, estacionado en el patio de su vivienda con traba volante y el portón cerrado con candado.





Por la mañana constató que autores ignorados habían forzado el candado del portón y sustraído el rodado, el cual no contaba con alarma ni cámaras de seguridad, aunque sí poseía seguro contra terceros.





La causa tuvo novedades este sábado en Madariaga cuando personal de la Policía Comunal fue citado por Tránsito Municipal para identificar a los ocupantes de una motocicleta que circulaba por la intersección de Belgrano y Dr. Carlos Madariaga.





El rodado, una Bajaj Rouser 200 tenía un dominio colocado A148MNC, que no coincidía los registros para sus números de motor JLZCFD16043 y chasis 8CVA36EZ3FA005378. Allí constataron que era la motocicleta denunciada como robada en Villa Gesell.





Al advertir la presencia policial, un masculino y una femenina abandonaron el vehículo en la vía pública y se dieron a la fuga a pie. A pocos metros del lugar, los efectivos lograron frenar a una adolescente de 13 años, con domicilio en el barrio Belgrano.





Se incautó el rodado y se le formuló una causa por encubrimiento a la menor que fue entregada a sus padres.