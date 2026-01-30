Ganó más de 3 millones de dólares en la lotería, amasó una fortuna y terminó preso por narcotráfico

John Eric Spiby , un hombre inglés de 80 años, fue condenado a 16 años de cárcel tras liderar una organización de narcotráfico financiada con la plata que había ganado en la lotería. El caso generó un fuerte impacto y tuvo amplia repercusión en Inglaterra.

Spiby, residente de Gran Mánchester, ganó en 2010, cuando tenía 65 años, un premio de 2,4 millones de libras, equivalente a unos 3,8 millones de dólares , en la lotería . Lejos de retirarse, con el paso del tiempo se involucró en una organización criminal.

En 2020, creó un laboratorio clandestino en frente de su casa para fabricar pastillas de etizolam , una sustancia no regulada que hacía pasar como Valium para comercializarlas. En total, invirtió más de 500 mil dólares en máquinas e infraestructura para sostener el negocio.

Junto a su hijo , John Colin Spiby y otros dos hombres, el inglés vendió millones de pastillas, y hasta logró abrir un segundo laboratorio para expandir la producción. En total, la organización obtuvo más de 350 millones de dólares en pocos años.

Finalmente, el 2 de abril de 2022, la policía interceptó un cargamento de más de 2 millones y medio de pastillas , con un valor cercano a los 85 millones de dólares. Desde ese momento, los integrantes de la banda quedaron bajo investigación.

En enero de 2026, la Justicia los declaró culpables y condenó a Spiby a 16 años y 6 meses de cárcel por producir drogas de clase C y por posesión de armas y municiones. Los otros tres miembros también fueron condenados, pero con sentencias menores.

El fallo puso fin a la causa y las autoridades remarcaron la importancia de haber frenado la producción y distribución de sustancias ilegales en la ciudad, que se podría haber extendido a todo el país.

Fuente: TN