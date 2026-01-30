Tiene 15 años, iba en una moto robada y chocó con una Hilux: terminó en el HIGA

ZONALES





Un adolescente de 15 años terminó en el HIGA este jueves tras sufrir heridas en un choque entre una camioneta y una motocicleta en la intersección de Beruti y Bolivia, barrio Libertad.

El hecho se registró cuando personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) acudió al lugar a partir de un llamado al 911 y constató la colisión entre una Toyota Hilux gris, conducida por un hombre de 50 años, y una motocicleta KTM Adventure 390 negra y naranja sin patente que era manejada por el menor de edad.

Tras el impacto, el adolescente fue hallado sentado sobre la vereda. Personal del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladó consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde se determinó que presentaba politraumatismos.





Al verificar los datos de la moto, los efectivos constataron que registraba un pedido activo de secuestro con fecha 1 de octubre de 2025. Por ese motivo, el rodado fue secuestrado y se dio intervención a Policía Científica, que realizó tareas de fotografía y levantamiento de rastros.

En el caso intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Yáñez Urrutia, que dispuso la notificación de la formación de causa por lesiones culposas y el secuestro del motovehículo. También tomó intervención la UFI N° 11, que solicitó las diligencias de rigor.