Espolvorear pimienta negra y canela en la cocina: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo por las noches

En el mundo de los trucos caseros, hay uno que se repite cada vez más en redes y foros de limpieza: espolvorear pimienta negra y canela en la cocina . Usadas correctamente, estas dos especias comunes se convierten en una alternativa natural, económica y accesible para ahuyentar hormigas del hogar, especialmente durante la noche.

Este truco se aplica principalmente en zonas donde suelen aparecer hormigas, como mesadas, rincones, marcos de puertas, debajo de la pileta, cerca de zócalos o en entradas desde el exterior.

La pimienta negra y la canela contienen compuestos aromáticos intensos que resultan muy molestos para las hormigas. Estos insectos se guían principalmente por el olfato y por rastros químicos que dejan al desplazarse.

El aroma fuerte de ambas especias interfiere con esas señales, desorientándolas y obligándolas a evitar las zonas donde están presentes. Además, el polvo fino de la pimienta puede resultar irritante para su sistema respiratorio, lo que refuerza el efecto repelente.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar la forma de aplicación y el momento del día.

Muchas especias contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos que actúan como repelentes naturales. En el caso de la pimienta negra y la canela, su olor intenso altera los sistemas de orientación de insectos como las hormigas, obligándolas a buscar otros caminos lejos del hogar.

Usadas de manera constante, se convierten en una solución simple y efectiva para reducir su presencia sin recurrir a productos industriales.

Fuente: TN